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Husiler, ABD İHA'sını Düşürdüklerini Açıkladı

Husiler, ABD İHA'sını Düşürdüklerini Açıkladı
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini ve iki savaş gemisini hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü, şimdiye kadar düşürdükleri İHA sayısının 20'ye yükseldiğini belirtti. ABD de karşılık olarak Yemen'de hava saldırıları düzenledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ordusuna ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini ve iki savaş gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ili sahili üzerinde karadan havaya füzeyle ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'yı düşürdüklerini söyledi.

Nisan ayında düşürülen ABD'ye ait İHA'ların sayısının 7'ye çıktığını belirten Seri, saldırıların başlangıcından bu yana düşürdükleri İHA sayısının 20'ye yükseldiğini aktardı.

Seri, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD donanmasına ait "Truman" ve "Carl Vinson" uçak gemilerini "çok sayıda seyir füzesi ve İHA" ile hedef aldıklarını belirtti.

ABD, Hudeyde ve Sada kentlerine hava saldırıları düzenledi

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberde, ABD savaş uçaklarının Hudeyde'ye bağlı Kamaran Adası'na bir dizi hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

ABD'nin Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Yemen'in kuzeyindeki Sada kentine bağlı Al Salim bölgesine de ABD'nin 4 saldırı düzenlediği kaydedildi.

ABD saldırılarının can veya mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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Kaynak: AA / Iyad Nabolsi - Güncel
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