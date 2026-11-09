Hüseyin Yayman: Sosyal medya meselesi bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 6. Küresel Medya Buluşması kapsamında yaptığı konuşmada, sosyal medya platformlarının oluşturduğu tehditlere dikkat çekti. Sosyal medyanın bir milli güvenlik meselesine dönüştüğünü belirten Yayman, dijital platformları “kötülük merkezi” olarak nitelendirerek dezenformasyon, dijital bağımlılık ve küresel teknoloji şirketlerinin uyguladığı algoritmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Eftelia Marin Otel’de, Mehmet Ali Dim başkanlığındaki Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından düzenlenen 6. Küresel Medya Buluşması kapsamında gerçekleştirilen “Şiddet Önleme Modeli Olarak Sosyal Arabuluculuk ve Şiddetin Medya Kullanımı” başlıklı sempozyuma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman katıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ve Küresel Gazeteciler Konseyi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda Yayman, sosyal medyanın toplumsal etkileri, dijital mecraların denetlenmesi, dezenformasyon ve çocukların dijital dünyada korunması konularını değerlendirdi.

Yayman: Sosyal medya kötülük merkezine dönüşmüştür

Sosyal medya platformlarının yalnızca iletişim ve bilgi paylaşım alanları olmaktan çıktığını vurgulayan Yayman, “Sosyal medya meselesi bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür.” ifadelerini kullandı.

Dijital platformlarda şiddet içerikleri, nefret söylemi ve dezenformasyonun yaygınlaşmasına dikkat çeken Yayman, “Sosyal medyanın bir kötülük merkezine dönüşmüş olduğuna dikkatinizi çekmek isterim.” dedi.

Sosyal medya şirketlerinin faaliyet gösterdikleri ülkelerin hukukuna uyması gerektiğini belirten Yayman, dijital mecralar ile birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkinin kurallara bağlanmasının önemini vurguladı.

Dijital şirketlere algoritma eleştirisi

Küresel teknoloji şirketlerinin farklı ülkelerde uyguladığı algoritmaları da eleştiren Yayman, dijital platformların kendilerini ulusal hukuk düzenlerinin üzerinde konumlandırdığını savundu.

Yayman, “Fransa’da, Almanya’da, İngiltere’de, Amerika’da uyguladığı algoritmayla Türkiye’de uyguladığı algoritma farklı. Ve biz bu çifte standardı kabul etmediğimizi özellikle belirtmek isteriz.” ifadelerini kullandı.

Dijital şirketlerin kendilerini yasama, yürütme ve yargı organlarının üzerinde gördüğünü ileri süren Yayman, sosyal medya üzerinden oluşan yargılama kültürüne de dikkat çekti.

Günümüzde bireylerin dijital platformlarda sürekli etkileşim arayışına yöneldiğini belirten Yayman, “Artık dijital tebaalar çağındayız. Like almanın, beğeni almanın bir ontolojik sorun haline geldiği bir zamanda yaşıyoruz.” dedi.

Dezenformasyonun tehlikesini Hatay depreminden örnekle anlattı

Dezenformasyonun yalnızca yanlış bilgi yayılmasıyla sınırlı kalmadığını, gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Yayman, 6 Şubat depremlerinde yaşanan bir olayı örnek gösterdi.

Hatay depremi sırasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bir dönemde “baraj patladı” şeklinde asılsız bir haber yayıldığını belirten Yayman, bu iddianın kurtarma faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yayman, söz konusu olayın dezenformasyonun insan hayatı üzerindeki etkilerini gösterdiğini belirterek dijital okuryazarlığın yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

“Yalan haber dünyanın etrafını dolanırken gerçekler maalesef aynı ilgiyi görememektedir.” diyen Yayman, özellikle çocuklara, ebeveynlere ve toplumun tüm kesimlerine dijital okuryazarlık eğitimi verilmesinin önemine dikkat çekti.