(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, son bir ayda iki helikopter kazası yaşandığını ve kazalarda askerlerin şehit olduğunu belirterek, "Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz ve bu kazanın son olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Bu işin doğasında bu var maalesef" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında, çalışma ve değerlendirme gündemiyle toplandı.

Toplantıda komisyonda bekleyen 39 dosya, yurt dışındaki çifte vatandaşların askerlik ve mütekabiliyet konuları, şehit ailelerine yönelik düzenlemeler, helikopter kazaları ve komisyon faaliyetleri ele alındı.

Toplantının açılışında, son bir ayda yaşanan iki helikopter kazasına değinen Komisyon Başkanı Hulusi Akar, "Maalesef, son bir ayda 2 kere helikopter kazası oldu, orada maalesef çok değerli silah arkadaşlarımız hayatlarını kaybetti, şehit oldular. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz ve bu kazanın son olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Bu işin doğasında bu var maalesef. Allah anasına, babasına, ailesine sabır versin, milletimizin başı sağ olsun, Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun, göreve devam" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, dünkü helikopter kazasında 5 şehit verildiğini belirterek, taziye dileklerini iletti. Bayraktutan ayrıca yaklaşık 15 gün önce Aydın Çine'de İran'dan atılan ateş sonucu şehit olduğu aktarılan askerin ailesini ziyaret ettiğini, ailenin olayın aydınlatılmasını istediğini aktardı. Toplantıda, Uğur Bayraktutan ayrıca er gazilerin beklentilerini de dile getirdi.

"KOMİSYONDA 39 ADET KANUN DOSYASI VAR"

Komisyondaki yasama dosyalarına ilişkin bilgi veren Hulusi Akar, "Komisyonda şu an 39 adet kanun dosyası var. Bunlardan 3'ü sözleşmeli subay ve astsubayların kadroya alınması, 8 adedi sözleşmeli uzman erbaşlarla alakalı, bedelli askerlik sistemiyle alakalı Gülhane Askeri Akademisiyle alakalı ve diğer konularla alakalı bunlar var. Tabii, 'Bunlar mevcut kanunlarla uyum sağlamıyor, mevcut kanunlar var' diyorlar. Bizim Komisyonumuz yapsın bunu, Komisyona geldi ama Komisyon yapamıyor bunu, yürüyemiyoruz. Mevcut kanunlarla ters düşmesi, çelişkili olması ve bir de Hükümetin politikası. Hükümetin politikası var. Dolayısıyla, o manada bunlar da burada, mevcutlarda devam ediyor, burada yapılacak bir durum kalmıyor" diye konuştu.

Komisyonda, yurt dışında yaşayan ve çifte vatandaşlık imkanıyla yeniden Türk vatandaşlığına geçmek isteyen vatandaşların askerlik yükümlülüğü ve ücretleri de gündeme geldi.

Hulusi Akar, 17 Aralık'ta Milli Savunma Komisyonu olarak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde dernek ve vakıf temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerin Meclis'e davet edileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA