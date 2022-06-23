Hükümetten yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında evleri tahliye edilen ailelere ilişkin konuştu. Bakan Kirişçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çalışmaları ile evlerini tahliye etmek zorunda kalan ailelere 3'er bin lira destek verildiğini söyledi.
21 Haziran'da akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın için söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yangın nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı evler tahliye edildi.
Yangın kontrol merkezine gelerek yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi çalışmaların yarın da aynı kararlılıkla süreceğini belirtti. Bakan Kirişçi ayrıca evleri tahliye edilen ailelere maddi destekte bulunulduğunu söyledi.
Bakan Kirişçi şu ifadeleri kullandı: "Yarın havanın rüzgarlı olmasından dolayı ümitsiz değiliz. Çalışmalarımızı yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ihtiyaç sahibi bütün ailelere tahliye edilen evleri karşılığında 3'er bin lira nakit olarak ödeme işlemi gerçekleştirdi."
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele aralıksız sürüyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı.
Öte yandan Değirmenyanı mevkisinde bulunan yangın koordinasyon merkezi, üst kısımlarında rüzgarın şiddetini artırması ve alevlerin yükselmesi nedeniyle olası bir tehlikeye karşı boşaltılmaya başlandı. Merkezin bahçesinde bulunan araçlar trafik ekipleri tarafından güvenli alanlara yönlendirildi, bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı. Alevlerin alana yaklaşmasını önlemek için arazözlerin yanı sıra bölgeye hava araçları da yönlendirildi. Yangın yönetim merkezi bahçesine de arazözler ve TOMA'lar getirildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınının, duman ve külleri ilçe merkezine ulaştı. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken bir kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etti. İçişleri Bakanı Soylu, "S.A. isimli şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş" dedi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022