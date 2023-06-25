Hububat ekili alanlarda tarla faresi ile mücadele

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ve Kozan ilçesinde yaz mevsimi döneminde hububat ekili alanlarda sık görülmeye başlayan tarla faresi ile ilçe tarım müdürlükleri çiftçileri uyararak sahada uygulamalı bilgilendirdi.

Kozan ve İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri konuyla ilgili yapılan açıklamada, ilçe genelinde hububat ekili arazilerde kontrollerin sürdüğü belirtildi. Kurum bünyesinde görev yapan teknik personelin sahada çiftçi ile buluşmalarının sürdüğü ve fikir alışverişinde bulundukları ifade ettiler.

Bu yıl yaşanan normallerin üzerindeki sıcaklık nedeniyle tarla faresi popülasyonunda artış beklediklerini belirten ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri üreticileri tarla farelerine karşı uyardı. Yapılan uyarıda; "Bu yıl yaşanan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların tarla fareleri için uygun beslenme ve üreme ortamı oluşturduğu, popülasyonlarında meydana gelebilecek aşırı artış nedeniyle tarım arazilerinde ekonomik zarara yol açabileceği öngörülmüştür. Teknik elemanlarımızca sahada yapılan kontrollerde bu artış gözlenmektedir. Üreticilerimizin kendi arazilerini kontrol etmeleri, yoğunluk görülen tarlalarında zehirli yem ile kimyasal mücadele yapmaları önem arz etmektedir" denildi. Tarım arazilerinde ziraat mühendisleri öncülünde bilgilendirilen çiftçiler fare ile mücadele noktasında tarlada yetkililerden uygulamalı mücadele yöntemlerini öğrendiler.