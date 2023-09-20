Hrant Dink'in Öldürülmesine İlişkin 11 Sanığın Yargılandığı Davanın Tek Tutuklusu Adem Sağlam Hakkında Tahliye Kararı

GAYE ŞEYMA CAN

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin aralarında Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın tek tutuklu sanığı Adem Sağlam'ın tahliyesine karar verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, haklarında suç duyurusunda bulunulan aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusu üzerine "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olmak' ve "kasten öldürme" gibi suçlardan yeni bir dava açılmıştı. Davanın 2. duruşmasına bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Adem Sağlam, başka suçtan tutuklu sanıklar Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ahmet İskender, Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Zeynel Abidin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

SANIK AKYÜREK: ONCA TEHDİTE RAĞMEN ÖNLEM ALMAYAN VE CİNAYET SONRASI SAHTE TAHKİKAT RAPORU HAZIRLAYAN İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜDÜR

Dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

"Cinayet tarihine kadar bilgileri gizleyen, görev raporlarını ihmal eden, operasyonu engelleyen Trabzon Jandarma Komutanlığıdır. Onca tehdide rağmen Dink'i korumak için önlem anlamayan, cinayet sonrası sahte tahkikat raporu düzenleyen ise İstanbul Emniyet Müdürlüğüdür. Buna rağmen görevini yapmayanlara değil benim aleyhime karar verilmiştir. Bu haksız hukuksuz karar şimdi de darbe suçuna gerekçe yapılmaya çalışılıyor. Ben hiç kimsenin ölümüne sebep olmadım, kanunsuz emir vermedim. Bu iddiaları destekleyen hiçbir delil yoktur. İstihbarat Daire Başkanı olduğum dönemde Ermeni vatandaşlarla ilgili önlem alınması için 81 ile resmi yazı yazılmıştır. Cinayetin işlenmesini bekleyen İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, yardımcısı Bülent Köksal ve Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'tır."

Savunmasını bitiren Akyürek beraatını talep etti.

SANIK İSKENDER: BU İŞİN ARKASINDA BUGÜN 'FETÖ VAR' DİYORLAR, YARIN 'SÜLEYMANCILAR VAR' DERLER

Sanık Ahmet İskender mahkemedeki savunmasında, "Yasin Hayal kapı komşumdu, beraber büyüdük. Bu işin arkasında bugün 'FETÖ var' diyorlar, yarın 'Süleymancılar var' derler. Yönetim değişirse de kim olur bilmem. Benim FETÖ'yle ilgim yok " diye konuştu.

ERHAN TUNCEL: YASİN'İ CEZAEVİNDEN ÇIKARIP EYLEM Mİ YAPTIRACAKLAR?

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan Erhan Tuncel ise azmettirici Yasin Hayal'in kendisinden az ceza aldığını hatırlatarak "Bu bir kurgu mu? Yoksa Yasin'i cezaevinden çıkarıp eylem mi yaptıracaklar" diye sordu.

SANIK SAĞLAM: 41 AYDIR HÜKÜM ALMADAN TUTUKLU YARGILANIYORUM