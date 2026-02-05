Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz, Hollanda Savunma Bakanı oldu

Hollanda'da azınlık hükümeti kurulması konusunda uzlaşan Demokrat 66 (D66), Hristiyan Demokrat Partisi (CDA) ve Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) arasındaki bakanlık ve müsteşarlık dağılımı belli oldu.

DİLAN YEŞİLGÖZ, BAŞBAKAN YARDIMCISI VE SAVUNMA BAKANI OLARAK GÖREV YAPACAK

VVD lideri Dilan Yeşilgöz, sosyal medya hesabından, azınlık hükümetindeki partilerin üzerinden anlaştığı bakanlık ve müsteşarlık dağılımını gösteren listeyi paylaşarak hükümette Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı olarak görev yapacağını duyurdu.

D66 lideri Rob Jetten'in Başbakan olmasıyla koalisyondaki partilerden sadece CDA'nın lideri Henri Bontenbal'ın hükümette yer almayacağı ve partisinin Meclis Grubu Başkanlığına devam edeceği belirtildi. Azınlık hükümetinde milletvekili sayılarına göre D66 7, VVD 6 ve CDA 5 bakanlık aldı.

AZINLIK HÜKÜMETİNİN 23 ŞUBAT'TA RESMEN GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Kabinedeki diğer iki partinin bakanlıklara kimi atayacağı henüz açıklanmazken yerel basına yansıyan haberlerde, D66'lı Rianne Letschert'ın Eğitim Bakanı olacağı ve bunun yanında Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı, yeni kurulan İklim ve Yeşil Büyüme Bakanlığı, Tarım, Balıkçılık, Gıda Güvenliği ve Doğa Bakanlığı, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı ile Konut ve Mekansal Planlama Bakanlıklarını da D66'nın üstleneceği ifade edildi.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri ve Krallık İlişkileri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, İltica ve Göç Bakanlığının CDA'ya verildiği, Halk Sağlığı, Refah ve Spor Bakanlığı, yeni kurulan Çalışma ve Katılım Bakanlığı, Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı VVD tarafından üstlenileceği kaydedildi.

Azınlık hükümetinin 23 Şubat'ta resmen göreve başlaması bekleniyor. Hollanda'da 22 Kasım 2023'te yapılan bir önceki genel seçimden 223 gün sonra, Temmuz 2024'te kurulan dörtlü aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti, Wilders'in partisinin çekilmesiyle bir yılı dolduramadan 3 Haziran 2025'te düşmüştü. Erken seçim kararı alınan Hollanda'da 29 Ekim 2025'te yapılan seçimde, D66 en fazla oyu alarak birinci parti olmuştu.

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Hollanda'da İsrail yanlısı tutumu, İslam karşıtı söylemleri ve göçmen politikalarıyla tartışmaların odağında yer alan Dilan Yeşilgöz, ülkenin en dikkat çeken siyasetçilerinden biri haline geldi. Ankara doğumlu Yeşilgöz'ün hikayesi, 12 Eylül darbesinden kaçan ailesinin zorunlu göçüyle başladı. Aile, Bodrum'dan Kos'a geçen bir botla Yunanistan'a ulaştı. Hollanda'ya iltica talebi kabul edilen baba, daha sonra ailesini yanına aldı ve aile Amsterdam'da birleşti.

Hollanda'da büyüyen Yeşilgöz, burada eğitim gördü, insan hakları örgütlerinde çalıştı ve Türkiye üzerine yazılar kaleme aldı. Siyasete sol ve sosyalist çevrelerde adım atan Yeşilgöz, daha sonra Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'ne (VVD) geçti. 2017'de milletvekili seçildi, ardından devlet bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yaptı. Partisinin başına geçtiğinde ise artık "ilk göçmen kökenli kadın başbakan" ihtimaliyle değil, İslamofobiyle anılan bir lider olarak konuşuluyordu.

GÖÇMEN KİMLİĞİNİ REDDEDİP TÜRK VE MÜSLÜMAN SİYASETÇİLERİ HEDEF ALDI

Adalet Bakanlığı döneminde kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaparak, üniformalı polis memurlarının başörtüsü, haç veya kipa gibi dini semboller içeren giysi ve aksesuarlar takmasını yasakladı.

Göçmen kimliğini reddeden açıklamalarıyla da tartışma konusu olan Yeşilgöz, iltica hakkının kısıtlanmasını savundu. Kamu görevlilerinde başörtüsünün yasaklanması gerektiğini dile getirdi ve Hollanda'daki Türk ve Müslüman siyasetçileri hedef aldı.