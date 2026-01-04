Hkp'den ABD Büyükelçiliği Önünde "Venezuela" Protestosu: "Abd Emperyalistlerinin Saldırısının Nedeni Venezuela Petrolüdür"

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), ABD'nin Venezuela'ya saldırısını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'ye kaçırılmasını, Ankara'daki ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti. HKP Ankara İl Başkanı Sait Kıran, "ABD emperyalistlerinin Venezuela'ya yönelik aylardır planladıklarını söyledikleri saldırısının nedeni Venezuela petrolüdür, petrol gelirlerini kendi halkı ile paylaşan Venezuela önderliğidir. Bu alçak soyguncular ve onların temsil ettiği tekelci kapitalizm demek olan emperyalizm yeryüzünden silinmediği sürece insanlığa gün yüzü gösterilmeyecektir" dedi.

HKP üyeleri, ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a yönelik askeri saldırısı ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte kaçırılarak ABD'ye götürülmesine ilişkin olarak, ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Sık sık "Katil ABD Venezuela'dan defol" sloganının atıldığı eylemde açıklamayı okuyan HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı avukat Sait Kıran, ABD'nin insanlık dışı uygulamaları birkez daha sergilediğini, bir yandan Ortadoğu halklarına diğer yandan da Latin Amerika halklarına saldırdığını söyledi. Kıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD emperyalistlerinin Venezuela'ya yönelik aylardır planladıklarını söyledikleri saldırısının nedeni Venezuela petrolüdür, petrol gelirlerini kendi halkı ile paylaşan Venezuela önderliğidir. İşte ABD'nin Başkanı Trump yüzsüzce açıkladı, hiçbir uluslararası hukuka uymayan, tamamen korsanlık, haydutluk, alçaklık olan insanlık dışı eylemlerini: 'Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini tutsak aldık, ülkesi dışına çıkardık' diye. Artık hiç yadsınamayacak bir gerçekliktir: Bu alçak emperyalist haydut ve onun Avrupa Birliği'ndeki yandaşları dünyanın mazlum ülkelerinde ne kadar vatansever ve halksever lider ve iktidar varsa, onları yok etmeyi hedeflerine koymuş durumdadırlar. Bu hain saldırı bir gerçekliği birkez daha insanlığın bilincine çıkardı. Bu alçak saldırı aynı zamanda mazlum halkların önüne, ertelenemeyecek, vazgeçilemeyecek, göz ardı edilemeyecek bir görevi de koydu: Bu alçak soyguncular ve onların temsil ettiği tekelci kapitalizm demek olan emperyalizm yeryüzünden silinmediği sürece insanlığa gün yüzü gösterilmeyecektir. Bu açık ve kesindir. İşte bu sebepten, ülkesini, vatanını, halkını seven, insanlığa ve doğaya saygı duyan her içtenlikli, namuslu insanın bu emperyalist haydut devletlere karşı çıkması, onların saldırgan askeri örgütü NATO'yu lanetlemesi gerekir."

Venezuela devlet yöneticilerinden gelen açıklamaların umut vadettiğini ifade eden Kıran, ABD'nin Venezuela saldırısını lanetleyerek şunları kaydetti:

"ABD emperyalist alçağına karşı; bilimli, bilinçli, inançlı, kararlı mücadelesinden bir milim bile sapmayan HKP olarak, her zaman Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin, Maduro'nun ve Venezuela halkının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünyadaki bütün kötülüklerin anası kanlı zalim ABD emperyalist haydudunun; Venezuela'nın doğal kaynakları ve ekonomik alanları üzerinde nüfuz sağlamak için, sapıklardan, işkencecilerden, insanlıktan çıkarılmışlardan derleşik ordusuyla, casus örgütü CIA'sıyla Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'ne ve önderliğine karşı bütün saldırı ve provokasyonlarına karşı Venezuela halkının ve önderliğinin direnişini selamlıyoruz."