Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi kadın, yıllar önce eşine yardımcı olmak amacıyla geldiği oto tamir atölyesinde zamanla araç tamir etmeyi öğrendi. Başlarda yemek hazırlayan ve iş yerinin düzeniyle ilgilenen kadın, bugün motor söküp araç bakımı yaparak ilginç bir başarı hikayesine imza atıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce eşiyle birlikte Adana'dan Cizre'ye yerleşen Arzu Akol, aile işletmesi olarak kurdukları oto tamir atölyesinde ilk zamanlar eşine destek olmak amacıyla bulunuyordu. Evde pişirdiği yemekleri eşine getiren Akol, gün geçtikçe araçlara ilgi duymaya başladı. Akol, eşinin yaptığı işleri izleyerek mesleği öğrenmeye başladı. Yıllar içerisinde bakım, arıza tespiti ve motor işlemlerine kadar birçok konuda tecrübe kazanan Akol, bölgede alışılmışın dışında bir başarı hikayesine imza attı.

Evde anne, iş yerinde usta

İlk zamanlarda vatandaşların kendisini oto tamir atölyesinde görünce şaşırdığını belirten Arzu Akol, bazı kişilerin kadınların bu işi yapamayacağını düşündüğünü söyledi. Ancak zamanla müşterilerin kendisine alıştığını ifade eden Akol, bugün birçok kişinin ailesiyle birlikte iş yerlerine geldiğini belirtti. İki çocuk annesi olduğunu anlatan Akol, annelik ve iş hayatını birlikte yürüttüğünü vurguladı. Öğle saatlerinde çocuklarını okuldan aldığını belirten Akol, daha sonra çocuklarıyla birlikte tamirhaneye döndüklerini ifade etti.

Eşiyle birlikte omuz omuza

Eşiyle birlikte yıllardır omuz omuza çalıştıklarını belirten Sefa Akol ise "Kimse olmayınca mecbur olarak sırt sırta vermek zorundayız. Biraz da güven söz konusu. Yeri geliyor bilgisayar başında yeri geliyor araç başında yeri geliyor motor dağıtıyoruz. Herkese biraz farklı geliyor, bir kadın tamir yapar mı diye. Ama biz dükkanda çalışıyoruz. Tüm gün eşinle sıkılmıyor musun lafını çok duyduk. Özellikle bu bölgede ama şu an çok memnunuz" dedi.

Cizre'de faaliyetlerini sürdüren çift, hem aile hem de iş hayatını aynı çatı altında yürütmeye devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı