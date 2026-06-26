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Hizbullah'tan "Lübnan-İsrail arasındaki doğrudan müzakereleri reddediyoruz" tepkisi

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Hizbullah'ın siyasi kanadı, Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda Washington'da yürütülen doğrudan müzakereleri reddettiğini açıkladı. Milletvekili Hasan Fadlallah, bu müzakerelerin Lübnan'ın egemenliğini baltaladığını ve tehlikeli bölünmelere yol açacağını belirterek, Lübnan yönetimine süreçten vazgeçme çağrısı yaptı.

Hizbullah'ın siyasi kanadı "Direnişe Vefa Bloğu" milletvekili Hasan Fadlallah, Hizbullah olarak Lübnan ile İsrail arasında doğrudan gerçekleşen müzakereleri reddettiklerini belirtti.

Fadlallah, yaptığı yazılı açıklamayla, Washington'da ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında gerçekleşen müzakerelerle ilgili Hizbullah'ın duruşuna dikkati çekti.

Hizbullah olarak Beyrut ve Tel Aviv arasında gerçekleşen doğrudan müzakereleri reddettiklerini kaydeden Fadlallah, söz konusu müzakerelerin Lübnan'ın egemenliğini baltaladığı ve Lübnan'da tehlikeli bölünmelere sebep olacağı uyarısında bulundu.

Fadlallah, Lübnan yönetimine "İsrail'le müzakere sürecinden ve kendi halkı aleyhinde aldığı kararlardan vazgeçmesi" çağrısı yaptı.

"Bu yönetim, Washington'da imzalanan anlaşmayı uygulayamayacak"

Lübnan Meclisinde Hizbullah'ı temsil eden milletvekillerinden Fadlallah, Hizbullah'a yakın el-Meyadin televizyonuna da açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi halkına verdiği müjde konusunda acele etmemesi gerektiğini söyleyen Fadlallah, Lübnan yönetiminin anayasal meşruiyete sahip olmadığını savunarak, "Netanyahu kendi şahsıyla müzakere ediyordu." dedi.

"Hizbullah olmadan herhangi bir adımın atılmayacağını" iddia eden Fadlallah, Washington'da yaşananları İslamabad'daki süreci sekteye uğratma girişimi olarak nitelendirdi.

Fadlallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yönetim, ABD desteğiyle savaşa girmediği sürece Washington'da imzalanan anlaşmayı uygulayamayacaktır. Bu yönetimin Lübnan'ı yok etmesine izin vermeyeceğiz, kaderimizi ve ülkemizi teslim etmeyeceğiz. Bu yönetim kendi iradesini Lübnan halkına dayatamaz. En önemli faktör sahadır ve saha da bizde, bu toprakların sahibi bizleriz."

"İran da İsrail Lübnan'dan çekilmeden hiçbir anlaşmayı imzalamaz"

İran'ın yaklaşımına da değinen Fadlallah, "İran da İsrail Lübnan'dan çekilmeden hiçbir anlaşmayı imzalamaz." diye konuştu.

Lübnan yönetiminin İsrail'e, sahada hiçbir etkisi olmayacak bir hediye verdiğini söyleyen Fadlallah, "Yönetimden gelebilecek her türlü eyleme karşı koyacağımız gibi direnişimiz ve silahlarımıza da daha sıkıca sarılacağız. İtirazımızda ciddiyiz ve bu yönetimin taahhütlerini uygulamasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Hizbullah'ın Lübnan hükümetinde varlığını sürdüren bakanları hatırlatan Fadlallah, "Bakanlarımızın kabinede kalmaya devam etmesinin kendine özgü hususları var. Hükümette bulunmamız, kararlarına katıldığımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Lübnan anayasasında İsrail'in "düşman ülke" olarak görüldüğüne dikkati çeken Fadlallah, dolayısıyla İsrail'le doğrudan müzakerelerin anayasaya aykırı olduğunu ve kimsenin bu maddeyi iptal etme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Lübnan ordusuyla karşı karşıya gelmek istemediklerini belirten Fadlallah, "Netanyahu'ya diyoruz ki: Sen karar yetkisine sahip olmayanlarla anlaşma yaptın. İsrail düşman ülke olarak kalacak ve onunla el sıkışan da onun suçlarına ortaktır." dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Washington yönetiminin, bir süredir İsrail ve Lübnan yönetimi arasında devam eden arabuluculuk girişimlerinin ardından imzalanan çerçeve anlaşmasının, sahadaki askeri gerilimi kontrol altına almayı hedeflediği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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