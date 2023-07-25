Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in cenazesi defnedildi.

İlçe meydanında 15 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yaparken aniden fenalaşarak yere düşen ve kafasını mermere çarpan 45 yaşındaki Eren, askeri helikopterle kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Sekmen, mesajında, "Kardeşim, dava arkadaşımız, Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren, Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yüce Allah, cennetiyle cemaliyle muamele eylesin. Biz razıyız, Rabbim de kardeşimizden razı olsun. Cenabıhak, Eren ailesine, akrabaları ve sevenlerine sabrıcemil ihsan eylesin." ifadelerini kullandı.

Siyasetçiler, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar da sosyal medyadan başsağlığı mesajları paylaştı.

Hınıs ilçesinde cenaze töreni düzenlendi

Eren için Hınıs Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Rüstem Can, helallik alınmasının ardından cenaze namazını kıldırdı.

Cenaze namazına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti eski Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özhaseki, Ala ve beraberindekiler ilçe girişindeki alanda bulunan Eren'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Burada konuşan Özhaseki, Eren'i yakından tanıdığını ve vefatının kendisini derinden üzdüğünü söyledi.

Eren'den övgüyle bahseden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Seçim öncesinde genel merkeze geldiğinde tanımıştım, yüzü güzel bir kardeşimiz demiştim. Biraz konuşunca kardeşimizin huyu da güzel demiştim. Bir müddet sonra çalışmalarını takip ediyorduk, genel merkezden anketler yaptırıyorduk. Sizlerin sevdiğini görünce mutlu oluyorduk. Gencecik birisi belediye başkanlığına aday olmuş, seçilmiş, zor bir ortamda insanlara hizmet ediyor. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Başarısı için dua ediyorduk. Ara ara uğruyordu, çay, kahve içiyor, sohbet ediyorduk. Üzerimizde güzel bir intiba bırakmıştı."

Özhaseki, kimsenin kendi isteği ve iradesiyle dünyaya gelmediği gibi ölürken de bu iradeye sahip olmadığını belirtti.

Eren'in iyiliğine şahit olduğunu ifaden eden Özhaseki, şöyle devam etti:

"Yüce Rabbim istediği yerde, istediği ortamda, istediği tarihte can veriyor, dünyaya gönderiyor. Giderken de 'İşler bitti mi, oğlan kız evlendi mi? Seni artık götürelim mi' diye sormuyorlar. Cenabıhak dilediği tarihte yanına, makamına alıyor. Önemli olan bu ikisi arasında bir süre içerisinde güzel insan olabilmek, Hazreti Peygamber'in huyunu, ahlakını kendine hedef edinebilmek. Sonra da yüz akıyla Cenabıhakkın huzuruna çıkabilmek. Bundan öte bir şey yok. Bundan öte dünyada ne varsa oyun oynaştan ibaret. İnşallah kardeşimizde sizlerin duasını alarak, hizmet ederek bu dünyadan ayrılıyor. Bizler iyiliğine, insanlığına şehadet ediyoruz. Cenabıhak rahmet eylesin, makamını ali eylesin. Yüce Peygamberimize komşu eylesin."

Ala ise birlikte görev yaptığı Eren'i genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini ileten Ala, şunları kaydetti:

"Erzurumlu şairimizin dediği gibi Azrail gelince bakmaz sıraya, bazen pir yerine civan gözetir. Civan gibi kardeşimiz önümüzde. Biz de onu ebedi aleme uğurlamak için bir araya geldik, buradayız. Allah herkese onun gibi kısa zamanda gönüllere taht kurma irfanı nasip etsin. Gerçekten Ankara'dan buraya kadar, 15 Temmuzda konuşma yaparken beyin kanamasından hastaneye kaldırıldığından beri kimi gördüm, kiminle konuştuysam herkes iyilikle bahsetti. Hayatında saygın bir yer, bir isim bıraktı. Ben onu yetiştirenlere şükranlarımı sunuyorum. Bütün Hınıs'a, Erzurum'a, milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Eren'in cenazesi, dualar eşliğinde ilçeye bağlı Güllü Çimen Mahallesi Mezarlığında defnedildi.