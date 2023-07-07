Hindistan'ın Assam Eyaletinde Pirinç Üretimi Başladı

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki çiftçiler çeltik tarlalarına pirinç fideleri dikmeye başladı. Assam eyaleti, pirinç üretiminin büyük bir kısmını gerçekleştirmektedir. Hindistan, dünyanın en büyük ikinci pirinç üreticisi ve ihracatçısıdır.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir çeltik tarlasına pirinç fidesi diken kadınlar, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

ASSAM, 7 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki çiftçiler çeltik tarlalarına pirinç fideleri dikmeye başladı.

Verilere göre, eyaletin en önemli tarım ürünü olan pirinç, toplam tahıl üretiminin yaklaşık yüzde 96'sını oluşturuyor. Eyalette pirinç yetiştirilen üç mevsim var: kış, sonbahar ve yaz. Kış pirinci Haziran-Temmuz ayından Kasım-Aralık ayına kadarki dönemde yetişiyor.

Dünyanın en büyük ikinci pirinç üreticisi olan Hindistan, aynı zamanda en büyük pirinç ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir çeltik tarlasına pirinç fidesi diken kadınlar, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir çeltik tarlasına pirinç fidesi diken kadınlar, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir çeltik tarlasını süren bir adam, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde sürülen bir çeltik tarlası, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir çeltik tarlasında pirinç fidesi dikimi, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)