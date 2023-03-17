Hindistan'da İşçiler Çay Toplama Mesaisinde

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çay tarlasında işçiler, çay yaprakları topluyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

NAGAON, Hindistan, 17 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki tablolardan çıkmış gibi duran çay tarlalarında çalışan yerel işçiler, bel hizasındaki çay çalılarının arasından geçerek taze yaprakları topluyor ve topladıkları yaprakları tarlalardan taşıyorlar.

Assam, Hindistan'ın en büyük ve en verimli çay yetiştirme alanı ve aynı zamanda Hindistan'a özgü bir siyah çay türü olan Camellia sinensis'in anavatanı olarak biliniyor. Bu yemyeşil tropik bölgede çay üretimi ve çay toplama sezonu genellikle Mart'tan Ekim'e kadar sürüyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir çay tarlasındaki işçiler, çay yaprakları topluyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

HindiHindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesinde bir çay tarlasındaki işçiler, çay yaprakları topluyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çay tarlasında işçiler, yeni toplanmış çay yapraklarını kasalara dolduruyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çay tarlasında işçiler, çay yapraklarını topladıktan sonra evlerine dönüyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Assam eyaletinin Nagaon bölgesindeki bir çay tarlasında işçiler, çay hasadının ardından bir aracın kasasında oturuyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)