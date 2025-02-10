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Ed Sheeran sokakta şarkı söylemek istedi, polis mikrofonun fişini çekti

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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Hindistan'da vereceği konser öncesinde sergilediği sokak performansı polis tarafından durduruldu. Polis memurunun Sheeran'ın mikrofonunun fişini çektiği anlar, dünyanın gündemine oturdu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, dünya turu kapsamında sahne almak için Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru kentine geldi.

Ed Sheeran'ın Hindistan'daki sokak konseri polis müdahalesiyle sonlandı

GİTARINI ALDI, SOKAKTA ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI

Konser öncesinde gitarını alan Sheeran, bir sokakta şarkı söylemeye başladı. Canlı performans sergileyen Sheeran'ın, en çok dinlenen parçalarından 'Shape of You' seslendirdiği sırada ise beklenmedik bir olay yaşandı.

Ed Sheeran'ın Hindistan'daki sokak konseri polis müdahalesiyle sonlandı

CANLI PERFORMANSI POLİS MÜDAHALESİYLE SONLANDI

İngiliz şarkıcının sokak konseri polis müdahalesiyle sonlandı. Kent polisi, bir anda Sheeran'ın mikrofonunun bağlı olduğu kabloları çıkardı. Polis yetkilileri, organizatörlerin Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesi için izin talep ettiğini fakat sokaktaki yoğunluk nedeniyle izin verilmediğini belirtti.Polis memurunun Sheeran'ın mikrofonunun fişini çektiği anlar, dünyanın gündemine oturdu.

Ed Sheeran'ın Hindistan'daki sokak konseri polis müdahalesiyle sonlandı

"İZNİMİZ VARDI AMA YİNE DE SORUN YOK"

Sheeran ise sosyal medya hesabından şu hikayeyi paylaştı: "Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak oradaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok."

Ed Sheeran sokakta şarkı söylemek istedi, polis mikrofonun fişini çekti
Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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