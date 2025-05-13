Hendek Havai Fişek Fabrikası Patlaması Davasında Yeni Gelişmeler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili davada 7 sanığa verilen hapis cezalarına ilişkin Yargıtayın onama ve bozma kararlarının ardından 6 sanığın tekrar yargılanmasına başlandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar C, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Asiye A, Aslı B. ve müşteki sanık Ahmet Ç. ile patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Yoklama ve kimlik tespitinin ardından sanıklar, müştekiler ve avukatların Yargıtay'ın bozma ilamına ilişkin beyanları alındı.

Söz verilen sanık Yaşar C, "Olay olası kast ise her sanığın aynı suçtan yargılanması lazım. Günah keçisi ilan edildim. Yargıtay'ın kararını kabul etmiyorum. Karara direnmenizi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda karar verilmesini ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanıklar Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç. de bozma ilamını kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.

Söz alan Yaşar C'nin avukatları, mahkemenin kararında direnmesini ve müvekkilin tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık avukatları da yüksek mahkemenin bozma kararına katılmadıklarını ifade etti.

Müşteki ve avukatları ise cezası onanan Ali Rıza Ergenç C'nin kaçak olduğunu belirtti, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, mahkemenin kararında direnmesini istedi, sanıkların ilk verilen karardaki suçlardan cezalandırılması ve Yaşar C'nin tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi basın açıklaması

Duruşma öncesinde "Hendek İçin Adalet" yazılı pankart eşliğinde basın açıklaması yapıldı. Avukat Gülşen Uzuner, işçilerin ölmemesi gerektiğini belirterek, "Patronlar bilerek, isteyerek, sonucu öngörerek ama karlılıkları için işçilerin canını yok saymışlardır. 'Olursa olsun, ölürse ölsün üretim devam etsin bizim karlarımız, yüze, bine, milyona katlansın' demişlerdir. Bugün memleketin her yerinde bizi bir araya getiren, işçilerin canına sahip çıkmamızdır. Hendek'teki canlarımız, ailelerimiz bütün acılarıyla 5 yıldır bu davayı takip ediyorlar." diye konuştu.

Basın açıklamasına, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ve avukatlar katıldı.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve 50 kilometre mesafedeki birçok noktadan duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, patlamada yaralanan Ahmet Ç, davada müşteki sanık olarak yargılanmıştı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 28 Şubat 2022'de görülen 8'inci ve karar duruşmasında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl 3'er ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak Hasan Ali V'nin tahliyesine karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç C'ye verilen hapis cezasını onamış, Yaşar C. hakkındaki kararı ise eylemin "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" kapsamında değerlendirilmesi gerekirken mevcut delil durumuna uygun düşmeyen yetersiz gerekçelerle "bilinçli taksirle öldürme" suçundan hüküm kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi sebebiyle bozmuştu.

Yargıtay, sanık Hasan Ali V. hakkındaki kararı orantılılık ilkesine aykırı şekilde az ceza tayin edilmesi, sanıklar Asiye A, Ahmet Ç, Erşan Ö. ve Aslı B. hakkındaki hükmü ise yetersiz gerekçelerle "basit taksirle öldürme" suçundan hükümler kurularak suç vasfında yanılgıya düşülmesi nedeniyle hukuka uygun bulmamıştı.