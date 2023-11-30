Hedep'li Perihan Koca: "Tecavüzcü Bir Erkeğin Göz Göre Göre Aklanmasına Asla İzin Vermeyeceğiz"

HEDEP Mersin Milletvekili Perihan Koca, “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş davasına ilişkin "Biz bu davanın takipçisi olacağız. ‘Kadın cinayetleri politiktir’ diyen, erkek şiddetine, tacize, tecavüze karşı 25 Kasım'da olduğu gibi bu davanın takipçisi olacağız. Tecavüzcü bir erkeğin göz göre göre aklanmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

HEDEP Mersin Milletvekili Perihan Koca, "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş davasına ilişkin "Biz bu davanın takipçisi olacağız. 'Kadın cinayetleri politiktir' diyen, erkek şiddetine, tacize, tecavüze karşı 25 Kasım'da olduğu gibi bu davanın takipçisi olacağız. Tecavüzcü bir erkeğin göz göre göre aklanmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş, hakkında 2022 yılında 19 yaşındaki B.B.'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla açılan davanın dördüncü duruşmasında beraat etmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile duruşma savcısı, Kuş hakkında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararını "usul ve yasaya aykırı hususlar içerdiği" gerekçesiyle istinafa taşımıştı.

HEDEP Mersin Milletvekili Perihan Koca, TBMM'de bugün düzenlediği basın toplantısında Kurtuluş Kuş davasıyla ilgili ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koca, şunları söyledi:

"DOSYAYA BAKTIĞINIZDA HER ŞEYİN ORTADA OLDUĞUNU BUNUNLA İLGİLİ BİR SÜRÜ KANITIN DA OLDUĞUNU GÖRECEKSİNİZ"

"B.B. Erkekleri koruyan, kollayan ve aklayan hukukun ne yazık ki ne ilk ne de son mağduru. Söz konusu olay, geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşandı. Olayın faili Kurtuluş Kuş adında bir şarkıcı. Şarkıcı Kurtuluş Kuş'a, geçtiğimiz yılın şubat ayında İzmir'de bir genç kadına bir otel odasında tecavüz ettiği iddiasıyla bir dava açıldı. Bu davayı bizler de elimizden geldiğince kadın örgütleri ile beraber takip ettik. Dava sürecinde şiddetin mağduru olan kız kardeşimiz B.B, bizimle iletişim kurdu.

Davanın seyrinde tuhaflıklar başladığını, failin adım adım aklanmakta olduğunu anlattı bizlere. Aslında yargılamanın normal seyrinde başladığını, adli tıp raporuna, tanık ifadelerine ve bu ifadelerin aslında sanığın suçunun kanıtlanmasına rağmen ne hikmetse bu sanıkla ilgili beraat kararı çıktığını ifade etti. Bu tecavüz davası, bir buçuk yıldır sürüyor. Dosyaya baktığınızda her şeyin ortada olduğunu bununla ilgili bir sürü kanıtın da olduğunu göreceksiniz. Duruşmalar devam ederken mahkeme heyeti tedbir amacıyla yurt dışı yasağı bile getirilmiş bu sanatçı sanığa. B.B.'nin ve ailesinin anlatımına göre, sanığın müdafiliğini daha sonra bir avukat daha üstlenmiş ve bu avukatın müdafiliğini bir avukat daha üstlenmiş ve bu avukatın müdafiliğe başlaması birlikte mahkemede farklı gelişmeler yaşanmaya, tecavüz sanığının aklamaya başlanmış.

"BİRİLERİ GÜNEŞİ ONUN İÇİN DOĞURMUŞ; MAHKEME, SANIĞI GÖZ GÖRE GÖRE AKLAMIŞ"

14 Haziran 2023 tarihinde görülen davanın üçüncü duruşmasında savcı, Kurtuluş Kuş hakkında 12 yıl hapis cezası isteminde bulunan mütalaasında bulunmuş. Tecavüz davasında sadece 12 yıl ceza okunmuş. Bizler şunu çok iyi biliyoruz; 12 yıl nitelikli saldırı suçunda en alt sınırı oluşturur. Ancak sanık avukatı bu durumda bile savunma için ek süre istemiş ve dava ertelenmiş. Araya adli tatil girmiş, davanın karar duruşması 2 Ekim 2023 tarihinde görüşmüş ve 1 ekim gecesinde Kurtuluş Kuş, ne hikmetse şöyle bir paylaşımda bulunmuş; 'bu sabah güneş benim için doğacak' denilmiş. Birileri güneşi onun için doğurmuş; mahkeme, sanığı göz göre göre beraat ettirmiş, aklamış.

"B.B. İLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMEDE, MAHKEME HEYETİNE MHP AYDIN İL YÖNETİMİ'NDEN MÜDAHALE EDİLDİĞİNİ İFADE ETTİ"

B.B. ile yaptığımız görüşmede, mahkeme heyetine MHP Aydın İl Yönetimi'nden müdahale edildiğini, davanın seyri esnasında devriye giren avukatın da MHP ile bağlantılı olduğunu, bu nedenle de davanın seyrinin değiştirildiğini ifade etti. Bu konu geçtiğimiz günlerde DW'nin haberine de konu olmuştu. Yine B.B.'nin ifadesine göre sanık beraat kararı aldıktan sonra, mahkeme salonu çıkışında 'Beni MHP beraat ettirdi' demiş. Bunu herkes duymuş. Birkaç avukat arkadaşımızdan da bu konu hakkında görüş aldık, uzmanlara da sorduk. Böylesine kanıtların olduğu, bu kadar tanık ifadelerinin bulunduğu dosyadan bu şekilde beraat kararı çıkması asla mümkün değil. Ancak ne yazık ki ülkede geldiğimiz aşamada erkek yargı, erkek adalet ile birilerinin, özellikle egemen iktidarın mensubu olan kişilerce erkeklerin sırtlarının nasıl sıvazlandığını, nasıl cezasızlık politikaları ile bu erkek işbilriğinin tahkim edildiğini hep beraber görüyoruz. MHP ile ile ilgili iddialar ilk değil, son da olmayacak.

"DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Yargıdaki bu çürümüşlük, erkek failleri aklamaya devam ediyor. Dava elbette burada bitmedi. Gerek avukatları gerekse savcı itiraz etti. Dosya bugün İstinaf Mahkemesi'nde ve karar yakında çıkacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da olaya müdahil olduğunu öğrendik. Bakanlığın işin peşini bırakıp bırakmayacağını da hep beraber göreceğiz. Biz bu davanın takipçisi olacağız. Kadın cinayetleri politiktir diyen, erkek şiddetine tacize tecavüze karşı 25 Kasım'da olduğu gibi bu davanın takipçisi olacağız. Tecavüzvü bir erkeğin göz göre göre aklanmasına asla izin vermeyeceğiz."