Deprem bölgesindeki izlenimlerini aktaran HDP'li Sırrı Süreyya Önder, iki sürpriz ismi takdir etti

Konuk olduğu programda deprem bölgesindeki gözlemlerini aktaran HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı çalışmalarından dolayı takdir etti.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından bütün Türkiye, deprem bölgesine yardım seferberliği başlattı. Birçok belediye de deprem bölgesine yardım göndererek, depremzedelerin yaralarını sardı.

İLK ANDAN İTİBAREN TEYAKKUZA GEÇTİLER

O belediyelerden biri de Konya Büyükşehir Belediyesi'ydi. Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren teyakkuza geçen Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak sabaha karşı arama-kurtarma ekiplerini bölgeye göndermişti.

HDP'Lİ ÖNDER'DEN ÖVGÜ

Halk TV ekranlarında deprem bölgesinde yaşadıklarını ve gördüklerini aktaran HDP'li Sırrı Süreyya Önder de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede insanüstü bir çaba ortaya koyduğunu belirterek "Konya Belediyesi, canını dişine takıp, insan üstü bir çabayla bir sürü şey yaptı. Ben bunları görmezden mi geleyim?" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'A DA DİKKAT ÇEKTİ

Programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da artı parantez açan Önder, "Ankara Belediyesi bu depremde en cana dokunan işleri yaptı. Tebrik ve teşekkür ederim. Kullanılmayan otobüsleri bir çırpıda revize edip orada hijyen hizmeti, berber hizmeti verdiler. Bunun kıymetini orada uyuz olan anlar" dedi.