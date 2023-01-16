HDP, AYM'ye başvurduğunu açıkladı! Kapatma davasının seçim sonrasına kalmasını istiyorlar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame, 21 Haziran 2021'de kabul edilerek dava açıldı. İddianamede, partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından da tamamen yoksun bırakılması talep edildi.Sancar, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AYM'nin en son HDP ile ilgili davada, hazine yardımı bulunan hesaplara bloke konulması kararı aldığını hatırlattı.

"İTİRAZLARI 4 ŞUBAT'A KADAR İLETİCEĞİZ"

Bu davayla hedef tahtasına konulanın, Türkiye'nin adil, özgür, eşit, demokratik bir seçim yaşaması olduğunu savunan Sancar, bloke kararının, buna yönelik bir müdahale anlamı taşıdığını iddia etti. Hazine yardımının yatırılacağı hesaplara bloke konulması kararına karşı itiraz haklarının saklı olduğunu belirten Sancar, itirazlarını 4 Şubat'a kadar AYM'ye ileteceklerini bildirdi.

HDP DAVA SÜRECİNİN SEÇİM SONRASINA BIRAKILMASINI İSTEYECEK

Davanın geldiği aşamanın yarattığı ciddi sorunların olduğunu öne süren Sancar, "AYM'ye yaptığımız başvuruda, bu dava ile ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. AYM, bunu en ivedi şekilde karar altına almalıdır." diye konuştu.

"85 MİLYON, DAVALI PARTİNİN PKK'NIN GÜDÜMÜNDE OLDUĞUNU KABUL EDİYOR"

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin AYM'ye yaptığı sözlü açıklamanın ardından gazetecilere verdiği demeçte, 7 Haziran 2021 tarihli iddianameyi, 29 Kasım 2021 tarihli esasa ilişkin görüşlerini ve 3 Ocak'ta hesaplara bloke konulmasına ilişkin yazılı taleplerindeki hususları aynen tekrar ettiğini belirterek, "Davalı partinin devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini tüm delillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik. Davalı partinin terör örgütü ile olan bağı milletçe bilinen bir gerçek. Tüm toplumca da biliniyor. Neredeyse 85 milyon da davalı partinin PKK'nın güdümünde bir organ olduğunu kabul ediyor. Hatta davalı partililerden de kimsenin PKK'yı kınadığına ilişkin duyumuna rastlamadım. Ayrıca davalı parti yöneticileri dahil PKK'yı terör örgütü olarak görmeyip, silahlı halk örgütü olarak tanıdıklarını açıkça kendileri söylüyorlar. Bu, dosyada da var zaten, sunduk. Televizyonlara da yansıdı, siz de gösterdiniz. Kayıtlar da var zaten" ifadelerini kullanmıştı.