Hdp, Gelecek Partisi ve CHP ile Bayramlaştı... Hdp'li Özcan: "Bu Seçim Döneminde Bu Tek Adam Hep Adamı Göndermenin Yollarını Açacağız"

HDP ve Yeşil Sol Parti heyeti, siyasi partiler arasındaki bayramlaşmalar kapsamında HDP Genel Merkezi’nde Gelecek Partisi ve CHP heyetlerini ağırladı. HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sultan Özcan, "Bu seçim döneminde elimizden geldiğince bu tek adam hep adamı göndermek ve parlamentoda çoğulcu yeni bir demokratik geleceği biçimlendirmenin yollarını açacağız" dedi. Özcan, Adıyaman’da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik provokasyonları kınadı.

HDP ve Yeşil Sol Parti heyeti, siyasi partiler arasındaki bayramlaşmalar kapsamında HDP Genel Merkezi'nde Gelecek Partisi ve CHP heyetlerini ağırladı. HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Sultan Özcan, "Elimizden geldiğince bu tek adam hep adamı göndermek ve parlamentoda çoğulcu yeni bir demokratik geleceği biçimlendirmenin yollarını açacağız" dedi. Özcan, Adıyaman'da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik provokasyonları kınadı.

Ramazan Bayramı nedeniyle siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. HDP ve Yeşil Sol Parti, bu kapsamda Gelecek Partisi ve CHP heyetlerini kabul etti.

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Hayran, Ar-Ge Başkan Yardımcısı Kayhan Sayın, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Atakan Çakmak ile İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Sinan Meydan'dan oluşan Gelecek Partisi heyeti ile CHP Parti Meclisi üyeleri Murat Emir, Semra Dinçer ve Deniz Demir'den oluşan CHP heyetleri, ayrı ayrı HDP'yi ziyaret ederek bayramlaştı.

HDP ve Yeşil Sol Parti adına Gelecek Partisi ve CHP heyetlerini; HDP MYK Üyesi Sultan Özcan, HDP Parti Meclisi Üyesi, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Nuray Özdoğan, Yeşil Sol Parti Ankara Milletvekili Adayı Çağdaş Küpeli karşıladı.

"İLK TURDA BU REJİMİ GÖNDERME İRADESİ BİZİM ELLERİMİZDE"

Gelecek Partisi heyetinin bayram ziyaretinde konuşan HDP MYK Üyesi Sultan Özcan, bayramın depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle buruk geçtiğini belirterek, "On binlerce insanımızı yitirdik, yüzbinlerce insan barınma sorunu, beslenme sorunuyla ve kayıplarını bulma sorunuyla karşı karşıya. Bu yıkım düzeninden çıkmamız için tarihi bir aralıktayız. Seçimlerde yurttaşlarımız tercihlerini yapacaktır. Biz Yeşil Sol Parti listelerinden seçime giriyoruz. HDP ve Yeşil Sol Partisi olarak bu seçimlerde bu ceberut, tekçi, kendisinden başkasına hayat hakkı tanımayan, kendisine han hamam saray, halka da din iman, kuru soğan bile değil düzeni reva gören bu sistemi değiştirmek istiyoruz. Birinci turda bu işin bitmesini istiyoruz. Büyük bir toplumsal mutabakat var. İlk turda bu rejimi gönderme iradesi bizim ellerimizde. Parlamentoda güçlü bir temsil bizi bekliyor" diye konuştu.

Özcan, parlamentoda güçlü bir toplumsal temsil hedeflediklerini ve büyük bir kadın temsilini Meclis'e taşıyacaklarını söyledi.

"PROVOKASYON VE SALDIRILARI BOŞA ÇIKARACAK GÜÇ BİRLİĞİ ARZUSUNDAYIZ^"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Adıyaman'da yapılan provokasyonları kınayan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'na Adıyaman'da yapılmaya çalışılan provokasyon, parti binalarımıza çeşitli saldırıları da boşa çıkaracak bir el birliği ve güç birliğine imza atmak arzusundayız hep birlikte" dedi.

"BU ÜLKEYE BARIŞI KADINLAR GETİRECEK"

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkan Yardımcısı Gülnur Hayran, "Bu ülkeye barışı kadınlar getirecek inşallah, bayramda da dileğimiz bu olsun" dedi.

"ÇOĞULCU BİR DEMOKRASİYE HEPİMİZİN İHTİYACI VAR"

Depremin yarattığı yıkıma işaret eden Hayran, hükümetin deprem sonrası politikalarını yetersiz kaldığını söyledi. Hayran, "Çoğulcu bir demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Bu topraklarda çocukların geleceği için bu seçimleri almalıyız, çok seslilik olmalıdır. Acıda da sevinçte de ortaklaşmalıyız. Siyasi düşüncelerimize saygı duymalıyız" dedi.

"15 MAYIS SABAHI BİR DEMOKRASİ YOLCULUĞUNU AMAÇLIYORUZ"

CHP heyetinin ziyaretinde konuşan Özcan, bayramı "çifte bayram" yapmak istediklerini belirterek, "15 Mayıs sabahı bir demokrasi yolculuğunu amaçlıyoruz. Bu tekçi, inkarcı tek adam hep adam rejimi iktidarının yaptıklarını biliyoruz. Milyonlarca insan evine ekmek giremediğini biliyor. Ekmeğin ne kadar kıt kanaat girebildiğini biliyor. Dili kimliği inkar edilenlerin neden horlandığını aşağılandığını biliyor. Kadınlara yapılanları ve her eve bir reis atama projesini ve şiddeti tekrar dönüp kadınlara anlatmaya ihtiyacımız yok. Buradan nasıl çıkacağımızı anlatmaya ihtiyacımız var. Toplum bunu bekliyor. Bu seçim döneminde elimizden geldiğince bu tek adam hep adamı göndermek ve parlamentoda çoğulcu yeni bir demokratik geleceği biçimlendirmenin yollarını açacağız" dedi.

Özcan, Kılıçdaroğlu'na yönelik Adıyaman'daki provokasyonları kınadıklarını vurguladı.

"BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ"

CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'nin sorunlarının olduğunu ifade ederken, şunları söyledi:

"Bu sorunların birinci dereceden sorumlusu hatta kaynağı mevcut iktidar. Bu sorunları çözmek için de 14 Mayıs seçimleri önemli bir fırsat. Umuyorum ki bu seçimleri Türkiye demokrasisine yakışır, kardeşlik ve huzur içinde, herhangi bir şiddet yaşanmadan demokrasimize katkı verecek şekilde tamamlarız ve sonuçta çoğulcu demokrasiyi daha güçlü inşa edebileceğimiz güçlendirilmiş parlamenter sistemi hep birlikte kuracağımız ve tüm yurttaşlarımızın kendisini birinci sınıf vatandaş hissettiği eşit vatandaşlık temelinde yeni bir anayasa ile birlikte ülkemizde huzuru, bereketi, demokrasiyi getiririz. Demokrasinin olmazsa olmazlarının başında bağımsız yargı geliyor. Türkiye'deki anayasal kurumların bağımsızlaştırılması ve gerçekten adalet dağıtması son derece önemli. Ülkemizin bu ağır sorunların üstesinden gelebilmesinin yolu herkesin birbiriyle açıklıkla diyalog kurmasıdır. Biz CHP olarak bütün partilerle görüşebilmeyi değerli buluyoruz. 84 milyon hep birlikteyiz ve bu sorunları birlikte aşacağız. Depremde yitirdiğimiz canlar için yüreğimiz yanıyor, buruk bir bayram kutluyoruz, onlar için de diğer sorunları çözmek için birleşe birleşe kazanacağız. İyi bayramlar."