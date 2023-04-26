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Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntüler! Kilolarca tavuğu ormana attılar

Güncel Haberler

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alana kimliği belirsiz kişi veya kişilerce paketler halinde tam ve parçalanmış tavuk döküldü. Hayvanseverler, "Bu yapılan doğaya saldırı, sokak hayvanlarına yapılan haksızlıktır. Çok mu zordu bunları sokaktaki canlara ulaştırmak." diyerek duruma tepki gösterdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlattı.

Milas - Yatağan karayolu Boğayokuşu mevkiinde mola veren vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ormanlık alana bırakıldığı tahmin edilen paketli bütün ve parça tavuklar hem hayvanseverlerin hem de çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntüler! Kilolarca tavuğu ormana attılar

"BU DOĞAYA SALDIRI, SOKAK HAYVANLARINA HAKSIZLIKTIR"

Çöpe atılan tavukların Milas Geçici Hayvan Barınağı'ndaki sokak hayvanları için yetkililere teslim edilebileceğini belirten hayvanseverler, "Bu yapılan doğaya saldırı, sokak hayvanlarına yapılan haksızlıktır. Çok mu zordu bunları sokaktaki canlara ulaştırmak. Doğayı bu şekilde katletmek neyin nesi. Bu olayı gerçekleştirenlerin kısa sürede tespit edilmesini bekliyoruz" dediler.

Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntüler! Kilolarca tavuğu ormana attılar

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntüler! Kilolarca tavuğu ormana attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milas Güncel Haberler

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