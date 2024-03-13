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Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar

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İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürülen Eros adlı kedinin davası bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülüyor. Aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu kalabalık Eros için mahkemeye akın ederken, güvenlik bariyerlerini aşarak konferans salonunun önüne kadar gelen kişiler "Katil İbrahim Keloğlan" sloganları attı.

Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.

İSTANBUL BAROSU KARARA İTİRAZ ETTİ

İstanbul Başakşehir'de yılın ilk günü İbrahim Keloğlan tarafından vahşice öldürülen kedi Eros ile ilgili verilen ilk mahkeme kararı tepkiyle karşılandı. Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, ardından hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi de karara itiraz etti.

Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan 'Katil İbrahim Keloğlan' sloganı attılar

GÖRÜNTÜLERDE ÜZERİNE BASIP EZEREK ÖLDÜRDÜĞÜ KAYDEDİLDİ

Dosyayı inceleyen Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini belirtti. Olaya ilişkin incelenen görüntülerde Keloğlan'ın site sakinleri ve müşteki tarafından beslenip bakımı yapılan kediyi asansörde görmesi üzerine saldırıp tekme vurduğu, kedi asansörden kaçtıktan sonra peşinden giderek koridora sıkıştırdığı, kapıları kapatıp kedinin kaçmasını engelleyerek defalarca tekme attığı, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirip yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdüğü kaydedildi.

Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan 'Katil İbrahim Keloğlan' sloganı attılar

KELOĞLAN BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

Sanığın ısrarlı takip ederek yaklaşık beş dakika boyunca acımasızca ve zalimce gerçekleştirdiği öldürme olayında kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi, ortaya çıkan kastının yoğunluğu göz önüne alınarak temel cezanın üst hadde yakın olacak şekilde belirlenmesi gerektiği kararda kaydedildi. Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar verildi. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına hükmetti. Buna göre yeniden yargılanacak Keloğlan bugün hakim karşısına çıkıyor.

Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan 'Katil İbrahim Keloğlan' sloganı attılar

KALABALIK GRUP BARİYERLERİ AŞTI

Aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu onlarca insanın duruşma salonunu doldurduğu fotoğrafları sosyal medyadan da paylaşıldı. Duruşma salonun önüne kurulan barikatları aşan kalabalık grup tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganları atıldı.

Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan 'Katil İbrahim Keloğlan' sloganı attılar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Başakşehir İstanbul kedi Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

Tolga Tplg:

Vaybe. Hayvanlar ne kadar değerliymiş. Tamam cani anladık ama bune arkadaş. İnsanlar açlıkdan ölüyor sesiniz çıkmıyor

68
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yanıtYanıtla
Cevap :

Sizden değerli olduğu kesin.

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yanıt7
Metehan Eryilmaz:

Haklısın emekli ölüyor duyan yok.

yanıt10
yanıt10
VATANSEVER:

Hayvanı yaşat ki insan yaşasın. Önce hayvanı yaşatacaksın.

yanıt4
yanıt3
Suat Görgülü:

Dangalak şu an konu Allahın dilsiz bir canlısı merhamet etmeyene merhamet edilmez

yanıt5
yanıt2
mehmet biçer:

bu tepkiyi başka şeylere gösteremeyen insanların yaşadığı türkiye. moda oldu böyle gösteriler.

39
44
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Ali Tezel:

Bu ülkede yaratıkmı yetiştiriyor ana babalar?

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5
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ŞAFAK YARDIM:

para cezasını alır yoluna bakar ilk defa mı oluyor sanki tr serverinde normal şeyler

19
8
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Hasan Kalkan:

Ulan bu ünlü bozuntularindan çoğunu İsrail'in yaptığı insan katliamların da görmüyoruz. Tamam o da can ona yapılan da yanlış ,o da canilik. Ama insana ses çıkarma bir kedi için barolar, sanatçılar, aydınlar. Vaybe ne dünyada yaşıyoruz. Bunların hepsini araştır, kesin gezici çıkarlar.

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9
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İ. 123:

İnsanlara merhamet etmeyen hayvanlara merhamet etmez hayvanlara merhamet etmeyen insanlarada merhamet etmez bu kedi bu caninin yakasını asla bırakmayacaktır.

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0
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