Hayvansever emekli polise baltalı saldırıya 10 yıl hapis

ANTALYA'da, köpeklerin barındığı kulübeyi yıkmaya çalıştığı sırada kendisini engellemeye çalışan Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı emekli polis Faruk Çavuş'a (57) balta ile saldırıp, yaralayan Kazım Tilki (73), 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

Olay, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi 2985 Sokak'ta müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Ev sahibi Kazım Tilki, kamulaştırmanın ardından başka adrese taşındı ve evini Melih Akçelik'e kiraya verdi. Akçelik, burada Antalya Ay Yıldız Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Faruk Çavuş ve diğer hayvanseverlerle birlikte yaralı sokak hayvanlarının bakımını yapmaya başladı. Eve geldikleri 7 Ocak'ta Akçelik ve Çavuş, hayvanların tedavisinin yapıldığı kulübenin Kazım Tilki tarafından baltayla yıkılmaya çalışıldığını gördü. Faruk Çavuş, Kazım Tilki ve yanındaki eşine uyarılarda bulundu. Kazım Tilki'nin yıkıma devam etmesi üzerine Faruk Çavuş, yaşananları cep telefonu kamerası ile kayda almaya başladı. Kazım Tilki'nin eşi sopa ile Faruk Çavuş'un eline vurunca telefon yere düştü. Çavuş, telefonunu yerden almaya çalışırken, bu kez Kazım Tilki de baltayla başına vurdu. Çavuş bayılırken, çifti engellemeye çalışan Akçelik ise darbedildi. Olayı görenlerin haber vermesiyle polis ve ambulans ekipleri geldi. Özel hastaneye kaldırılan Faruk Çavuş, 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu.

Avukat Fatma Hande Amioğlu ise "Sanığın hedef aldığı bölgenin kafatası olması, müvekkilde meydana gelen yaralamanın niteliği göz önünde bulunularak, mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirilmiştir. Her ne kadar 'kasten öldürmeye teşebbüs' eylemi olarak nitelendirilse de bizi rahatsız eden husus TCK 62'nci maddenin uygulanması çünkü sanık yargılama devam ettiği sırada eylemlerini sürdürmüştür. Bu nedenle temyiz yoluna başvuracağız" dedi.