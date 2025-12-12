Haydar Aliyev ebediyete intikalinin 22. yılında Ankara'da anıldı

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ülke tarihinde "Umummilli Lider" ünvanıyla anılan Haydar Aliyev ölümünün 22. yılında Ankara'da anıldı.

Türkiye- Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ev sahipliğinde Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Haydar Aliyev Ortaokulu işbirliğinde "Azerbaycan Denildiğinde Seni Düşünürüz Biz" temasıyla anma programı düzenlendi.

Programa, TADİV Başkanı Aygün Attar, TADİV Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Eldar Aliyev, Dışişleri Bakanlığı Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Uzer, Iğdır Belediyesi Eski Başkanı Ali Ağrı, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Haydar Aliyev Ortaokulu öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başlayan programda, Aliyev'in hayatını anlatan kısa film gösterimi yapıldı.

Açılışta konuşan TADİV Başkanı Attar, TADİV'in Aliyev'in öncülüğünde kurulduğunu belirterek, Vakfın temel misyonunun Türkiye ile Azerbaycan arasında ve Türk coğrafyasında her alanda ilişkilerin gelişmesine hizmet etmek olduğunu söyledi.

Haydar Aliyev'in Türk dünyasındaki önemli liderlerden olduğunu dile getiren Attar, geçmişte Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmının Ermeni güçler tarafından işgal edildiğinde bile Aliyev'in vizyoner bakış açısıyla hareket ettiğine işaret etti.

Attar, Aliyev'in işgal altındaki topraklar konusunda uluslararası platformlarda mücadele yürüttüğüne ve Azerbaycan'ın, Türkiye ile işbirliğini güçlendirme yönünde dünya jeopolitiğinde önemli adımlar attığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Önder gerçekten de kendisini topluma kabul ettiren toplumla bütünleşen insandır. Mustafa Kemal Atatürk nasıl Anadolu coğrafyası ve Türk dünyası için bir ışık, nimet, önemli bir devlet adamı ve liderse Haydar Aliyev, çağdaş Azerbaycan'ın temellerini sağlam bir biçimde atan, ülkenin jeopolitik geleceğini şekillendiren ve uluslararası ilişkiler arenasında Azerbaycan'ı güçlü bir aktöre dönüştüren bir devlet adamıydı."

"Aliyev'in özelliklerinden biri Atatürk'e hayran olmasıydı"

Milletvekili Ayrım da Türk dünyasının gururla andığı Aliyev'in "Bir Millet İki Devlet" cümlesinin altını doldurduğunu kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bugünkü noktaya ulaşmasında bu sözlerin çok büyük önemi olduğunu vurgulayan Ayrım, "Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Azerbaycan'ın kederi bizim kederimiz, sevinci bizim sevincimiz' dediyse, bu iki büyük liderin bu sözlerini ben çok kıymetli buluyorum. Merhum Aliyev'in en önemli özelliklerinden biri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hayran olması ve onun izinden gitmesiydi." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki bağları daha da pekiştirdiğini aktaran Ayrım, bunun çok gurur verici olduğunu dile getirdi.

Müsteşar Aliyev de Haydar Aliyev'in Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan'ı 14 yıl yönettiğini ve ülkenin bu dönemde tarım ülkesinden sanayi devletine geçtiğini söyledi.

Aliyev, bütün adımların ileri tarihte gelecek bağımsızlığa bir hazırlık niteliğinde olduğuna işaret ederek, 1991'de Haydar Aliyev'in ülkenin başa geçmesinin ardından Azerbaycan'ın tam bir parçalanmanın eşiğinde olduğunu hatırlattı.

Liderleri lider yapanın, zorlu dönemlerde sergiledikleri kararlılık ve başkalarının göremediği ya da anlayamadığı ileri görüşlü bir vizyon ortaya koymaları olduğunu belirten Aliyev, Haydar Aliyev döneminde enerji alanında gerçekleşen önemli gelişmelere ve atılımlara vurgu yaptı.

Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Uzer de Aliyev'in büyük bir lider olduğunu ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bugünkü noktaya gelmesinde çok büyük rol oynadığının altını çizdi.

"Türkiye-Azerbaycan ilişkileri değişmeyecek"

Uzer, "Tek Millet İki Devlet" şiarı üzerinde iki ülke ilişkilerinin geliştiğine ve bütün dünyaya örnek teşkil edebilecek çok müstesna bir seviyeye ulaştığına dikkati çekerek, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler değişmeyecek çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler günlük çıkarlar temelinde ilerlemiyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, kardeşlik temelinde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin sadece kendi bölgelerinde değil, başka bölgelerde de işbirliği yaptığını kaydeden Uzer, "Güney Kafkasya, bir dönüşüm geçiriyor." dedi.

Uzer, Güney Kafkasya'nın uzun yıllar çatışmaların, belirsizliklerin ve tarihi ihtilafların gölgesinde kalmış bir bölge olduğuna işaret ederek, "Bugün, büyük lider Haydar Aliyev'in oğlu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde artık Güney Kafkasya'da barışın tesis edilmesi yönünde çok önemli adımlar atılıyor. Bu bizi Türkiye olarak elbette çok mutlu ediyor ve gurur veriyor. Biz de kendi yapıcı katkılarımızı sürdürmeye ve Azerbaycan'ı her platformda desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Iğdır Belediyesi Eski Başkanı Ağrı da dünyaya birçok liderin gelip gittiğine dikkati çekerek, "Hiçbir lider öldükten sonra ülkesini idare edemiyordu. Yalnız bunu yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve modern Azerbaycan devletinin kurucusu Ulu Önder Haydar Aliyev'dir." dedi.

Konuşmaların ardından program kapsamında araştırmacı ve yazar Ülkü Karaca tarafından çocuklar için yazılan ve "Türk birliği idealini" ifade eden "Kızıl Elma" imgeli ortak Türk tarihi kitabının tanıtımı yapıldı.

Haydar Aliyev Ortaokulu yönetimince her yıl öğrencilerin Aliyev'in hayatı ve mirasını tanımalarına fırsat sunan ve kendi yeteneklerini ortaya koymalarını amaçlayan 3 farklı branşta yarışma düzenleniyor.

Anma programı kapsamında "kompozisyon", "şiir" ve "resim" kategorilerindeki yarışma sonuçları açıklandı ve dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Aynı zamanda bahar boyunca devam eden Haydar Aliyev Spor Turnuvaları kapsamında "bilgi yarışması", "futbol" ve "satranç" kategorilerinde dereceye giren farklı ülkelere mensup üniversite öğrencilerine de ödülleri takdim edildi.