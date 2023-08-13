ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından Maui Adası'ndaki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi. Tarihi Lahaina kentini yerle bir eden Maui yangınlarında can kaybı 93'e yükselirken, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu belirtildi.

- Hawaii'de can kaybı 93'e yükseldi

HONOLULU - ABD'nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından Maui Adası'ndaki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası'ndaki orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Tarihi Lahaina kentini yerle bir eden Maui yangınlarında can kaybı 93'e yükselirken, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmış olsa da, harap olan Lahaina kenti ve çevresi de dahil olmak üzere adanın bazı bölgelerinde yangınları tamamen söndürme çalışmaları sürüyor.

Hawaii Valisi Josh Green dün yaptığı açıklamada, adli tıp çalışmalarının kurbanları belirlemeye devam etmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısının önemli ölçüde artabileceğini söylemiş, Hawaii yangınının ABD'de yaşanan yüzyılın en ölümcül yangını olduğunu ifade etmişti.