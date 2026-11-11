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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Malatya’ya 5 fabrikalı ASELSAN yatırımı

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Malatya, deprem bölgesinde sanayi altyapısını yeniden ayağa kaldıracak yatırımla savunma sanayisinin dev ismi ASELSAN’ın Ankara’dan sonraki ikinci en büyük üretim üssü olmaya hazırlanıyor.

Malatya, deprem bölgesinde sanayi altyapısını yeniden ayağa kaldıracak yatırımla savunma sanayisinin dev ismi ASELSAN'ın Ankara'dan sonraki ikinci en büyük üretim üssü olmaya hazırlanıyor. 66 dönümlük alanda kurulacak 5 ayrı fabrikayla Malatya, hem nitelikli beyin göçünün hem de yüksek teknolojili ihracatın yeni merkezi olacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan deprem şehirlerine savunma sanayii yatırımları kapsamında Malatya'da hayata geçirilecek ASELSAN teknoloji üssünün detaylarını açıkladı. ASELSAN'ın savunma sanayiinin temel elektronik kart, çip ve yazılım altyapısını üreten omurga bir kurum olduğunu belirten Babacan, bu yatırımın Malatya sanayisini yüksek katma değerli üretime taşıyacağını söyledi. Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimin halihazırda sürdüğünü ifade eden Babacan, "Mevcut TÜİK binasının tam karşısında 66 dönümlük bir araziyi ASELSAN için tahsis ettik. Orada 5 fabrikadan oluşacak devasa bir kompleks yükseliyor. İlk fabrikamızı Ağustos 2027 itibarıyla tamamlamış olacağız. Tüm etaplar bittiğinde ASELSAN, Ankara'dan sonra Türkiye'deki en büyük üretim ve teknoloji üssünü Malatya'ya kurmuş olacak" dedi.

"Türkiye genelinden yatırımcı çekecek, nitelikli beyin göçü sağlayacak"

Dev yatırımın sadece bir fabrika projesi olmadığını, devasa bir sanayi ekosistemi oluşturacağını belirten Babacan, Türkiye'nin dört bir yanından yan sanayi firmalarının Malatya'ya yatırıma başladığını belirtti. Muğla merkezli bir firmanın da Malatya'da yatırım kararı aldığını ifade eden Babacan, "ASELSAN'ın gelişiyle mühendis, teknisyen ve tekniker kadrolarıyla şehrimize ciddi bir nitelikli beyin göçü yaşanacak. Bu durum Malatya'nın sosyolojik, kültürel ve eğitim dokusunu üst seviyelere çıkaracak" diye konuştu.

Üretilen yüksek teknoloji Narlı Hızlı Treni ile İskenderun Limanı'ndan dünyaya açılacak

Üretimin ihracatla taçlandırılması için lojistik altyapının da hazırlandığını kaydeden Babacan, üretilen yüksek katma değerli ürünlerin küresel pazara erişimini kolaylaştıracaklarını ifade etti. Babacan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın desteğiyle Narlı üzerinden İskenderun Limanı'na bağlanacak hızlı tren hattı sayesinde Malatya'da üretilen yüksek teknoloji ürünleri doğrudan limanlara sevk edilecek. ASELSAN'ın bu yatırımını, Ankara'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim üssü olma kararını çok zorladık ve nihayetinde de çok şükürler olsun Malatya'ya kazandırıldı. Dediğim gibi Malatya'da bu ilk fabrika Ağustos 2027'den itibaren hayata geçtikten sonra kurulacak toplamda 5 fabrika ile Malatya'nın çehresinin bambaşka bir seviyeye dönüştüğünü görmüş olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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