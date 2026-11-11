Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun Çorum'da katıldığı cami açılışında çekilen fotoğraf tartışma yarattı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında erkek katılımcılarla aynı sırada oturduğu görülen Terzioğlu, eleştirilerin ardından sessizliğini bozdu. Terzioğlu'nun açıklamaları, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

CAMİ AÇILIŞINDAKİ FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI

Tartışmalara neden olan görüntü, Çorum'daki Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bulunan İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nin açılış töreninde çekildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı programa, AK Parti'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hülya Terzioğlu da iştirak etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında Terzioğlu'nun ön sırada erkek katılımcılarla birlikte oturduğu fotoğrafın paylaşılması üzerine, cami içerisindeki oturma düzenine ilişkin eleştiriler gündeme geldi.

"CEMAAT BİR ANDA İÇERİYE DOLDU"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 10 Kasım'da yaptığı paylaşımda Terzioğlu ile görüştüğünü belirterek yaşananların perde arkasını aktardı.

Terzioğlu, törenin başlangıçta cami dışında yapılmasının planlandığını ancak havanın soğuk olması nedeniyle programın içeriye taşındığını anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin "hadi içeriye geçelim, duamızı orada okuyalım" dediğini belirten Terzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İçeriye geçtik, cemaat bir anda içeriye doldu, Kuran Tilaveti biter bitmez hemen ayrılıp kadın mahfilinde namazı kıldım."

Terzioğlu, tartışmalara neden olan fotoğrafın da bu kısa süre içerisinde çekildiğini ifade etti.

"FEMİNİST BİLE İLAN ETTİLER"

Fotoğraf üzerinden kendisine yönelik çeşitli suçlamalar yöneltildiğini belirten Terzioğlu, özellikle "feminist" olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Terzioğlu, "feminist bile ilan ettiler, oysa benim feministlere karşı kaç tane reddiyem var" sözleriyle eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Yaşananlardan duyduğu üzüntüyü de dile getiren Terzioğlu, "ömrümü verdiğim bir mücadele alanında dayak yemek zoruma gidiyor" ifadelerini kullandı.

"ZAN DA BÜYÜK GÜNAHTIR"

Terzioğlu, kendisine yönelik eleştirilere verdiği yanıtı "Zan da büyük günahtır" sözleriyle tamamladı.

Terzioğlu ile görüştüğünü belirten Şamil Tayyar ise AK Partili ismin ilahiyatçı olduğunu ve 13 yıldır öğretim üyesi olarak görev yaptığını hatırlattı. Tayyar, Terzioğlu'nun yaşananlar nedeniyle "mahalle baskısı altında" kaldığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com