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Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu

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Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
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Çorum'da cami açılışında erkeklerle aynı sırada oturduğu fotoğraf üzerinden eleştirilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu, yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Programın başlangıçta cami dışında planlandığını ancak soğuk hava nedeniyle içeri geçildiğini belirten Terzioğlu, Kur'an tilavetinin ardından kadın mahfilinde namaz kıldığını söyledi. Kendisine yönelik eleştirilere tepki gösteren Terzioğlu, "Zan da büyük günahtır" dedi.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun Çorum'daki İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında erkek katılımcılarla aynı sırada oturduğu fotoğraf tartışma yarattı.
  • Terzioğlu, programın havanın soğuk olması nedeniyle cami dışından içeriye taşındığını, cemaatin bir anda içeriye dolduğunu ve Kur'an tilaveti biter bitmez kadın mahfilinde namazı kıldığını belirtti.
  • Terzioğlu, kendisine yönelik 'feminist' suçlamalarına karşı feministlere yönelik reddiyeleri olduğunu söyledi ve eleştirileri 'Zan da büyük günahtır' sözleriyle yanıtladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun Çorum'da katıldığı cami açılışında çekilen fotoğraf tartışma yarattı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında erkek katılımcılarla aynı sırada oturduğu görülen Terzioğlu, eleştirilerin ardından sessizliğini bozdu. Terzioğlu'nun açıklamaları, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

CAMİ AÇILIŞINDAKİ FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI

Tartışmalara neden olan görüntü, Çorum'daki Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bulunan İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nin açılış töreninde çekildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı programa, AK Parti'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hülya Terzioğlu da iştirak etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında Terzioğlu'nun ön sırada erkek katılımcılarla birlikte oturduğu fotoğrafın paylaşılması üzerine, cami içerisindeki oturma düzenine ilişkin eleştiriler gündeme geldi.

"CEMAAT BİR ANDA İÇERİYE DOLDU"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 10 Kasım'da yaptığı paylaşımda Terzioğlu ile görüştüğünü belirterek yaşananların perde arkasını aktardı.

Terzioğlu, törenin başlangıçta cami dışında yapılmasının planlandığını ancak havanın soğuk olması nedeniyle programın içeriye taşındığını anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin "hadi içeriye geçelim, duamızı orada okuyalım" dediğini belirten Terzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İçeriye geçtik, cemaat bir anda içeriye doldu, Kuran Tilaveti biter bitmez hemen ayrılıp kadın mahfilinde namazı kıldım."

Terzioğlu, tartışmalara neden olan fotoğrafın da bu kısa süre içerisinde çekildiğini ifade etti.

"FEMİNİST BİLE İLAN ETTİLER"

Fotoğraf üzerinden kendisine yönelik çeşitli suçlamalar yöneltildiğini belirten Terzioğlu, özellikle "feminist" olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Terzioğlu, "feminist bile ilan ettiler, oysa benim feministlere karşı kaç tane reddiyem var" sözleriyle eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Yaşananlardan duyduğu üzüntüyü de dile getiren Terzioğlu, "ömrümü verdiğim bir mücadele alanında dayak yemek zoruma gidiyor" ifadelerini kullandı.

"ZAN DA BÜYÜK GÜNAHTIR"

Terzioğlu, kendisine yönelik eleştirilere verdiği yanıtı "Zan da büyük günahtır" sözleriyle tamamladı.

Terzioğlu ile görüştüğünü belirten Şamil Tayyar ise AK Partili ismin ilahiyatçı olduğunu ve 13 yıldır öğretim üyesi olarak görev yaptığını hatırlattı. Tayyar, Terzioğlu'nun yaşananlar nedeniyle "mahalle baskısı altında" kaldığını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
ibrahimhantas:Abi bu din siyasetini bitirin değişik bişeyler bulun millet yemiyor sizde ALLAH korkusu olduğuna inanmıyor
Tüm yorumlar (26)
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (26)

Haber Yorumlarıibrahimhantas:★ Okurların en beğendiği

Abi bu din siyasetini bitirin değişik bişeyler bulun millet yemiyor sizde ALLAH korkusu olduğuna inanmıyor

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVillaUmut:

Bu tipolojilere Ma’un Suresini (tekrar) okumaya davet ediyorum. Bu şovmenler binlerce yıl önce de varmış, hala varlar. Bunlara oy verenler düşünsün diyeceğim de bizim de hayatımız etkileniyor maalesef.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Siysal Islam biktirdi..biktik..yorulduk..Gözünü sevdigim Atam tam da bu durumlari anlatmis.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Kimse yanlis anlamasin, tertemiz islami schow araci yapmanizdan biktik..Islami rahat birakin, vay o gosteris icin namaz kilanlarin haline diyor Maun Suresi...iman ve ibadetler kul ile Allah arasindadir, Islam sizin gösterisinizden cok temizdir...Buyuklerim anlatir, ne Demirel ne Ecevit döneminde boyle bir sey yoktu..

Yorum Beğen0
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Haber YorumlarıEr ka:

Seçim yaklaşıyor

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme2
Haber Yorumlarıyobaz deşen:

Show tipe bak zaten

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
Haber Yorumlarısinan ay:

had ordan ne işin var orda islami siz kirletiyorsunuz hala zan büyük günahtır diyor utanmaz

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet İsmailoğlu:

ne yaparlarsa elerine yüzlerine bulaştırıyorlar çırpındıkça batıklarının farkında değiler

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