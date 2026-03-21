Hataylı depremzedeler, Özbekistan'da Nevruz Bayramı kutlamalarına katıldı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetlisi olarak ülkeye gelen Hataylı depremzedeler, baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı'nı binlerce Özbekistanlının katılımıyla düzenlenen etkinlikte kutladı.

Özel uçakla 5 gün sürecek ziyaretler kapsamında Özbekistan'a gelen 160 depremzede, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyince "2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Andican ile Semerkant'ta Nevruz Bayramı etkinliklerine katıldı.

Hatay Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu ile Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu'nun da eşlik ettiği kafile, Andican'daki kutlama alanında Vali Şuratbek Kuşakbayeviç Abdurahmanov, Semerkant'ta ise Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve Semerkant Valisi Adiz Muzaffaroviç Babayev tarafından karşılandı.

Gün boyu süren kutlamalarda geleneksel oyunların yanı sıra konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İki ülkenin vatandaşlarını buluşturan kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Kafile, Nevruz Bayramı'nı binlerce Özbekistanlıyla birlikte kutladı.

Özbekistanlılar, Türkiye'den gelen misafirlere geleneksel yemeklerinden ikram edip, renkli yöresel elbiselerinden hediye etti.

"Müzikleri, misafirperverlikleri, yakınlıkları çok güzeldi"

Hataylı depremzede Nilüfer Erol, Özbekistan'daki kardeşleriyle birlikte olmanın müthiş bir durum olduğunu söyledi.

Erol, "Aslında aynı kandanız. Dilimiz, birliğimiz, sözümüz aynı. Çok mutlu oldum ve bizi çok güzel karşıladılar. Misafirperverlikleri için teşekkür ederim." dedi.

İlk defa böyle bir festival gördüğünü dile getiren Erol, buradaki yemekleri tattıklarını, kıyafetleri giydiklerini anlattı.

Erol, nevruz etkinliklerini de gözlemleme fırsatı yaşadıklarını belirterek, "Müzikleri, misafirperverlikleri, yakınlıkları çok güzeldi. Özellikle kafile olarak Hatay'dan gelmiş olmamız, bunu daha güzel yaptı. Böyle bir milli birlik ruhu var, kardeş ruhu diyelim. Öyle bir şey oldu. O duygu tarif edilemez ancak yaşanır." diye konuştu.

Derya Tahış da nevruz kutlamalarının çok güzel geçtiğini anlattı.

Burada çok güzel karşılandıklarını dile getiren Tahış, "Hepsi cana yakın. Bol bol yemek yedik, her şeyi ikram ettiler. Oyun oynadık, konser dinledik. Çok iyi insanlar, iyi ki gelmişiz." ifadelerini kullandı.

"Türk kardeşlerimiz buraya geldi"

Özbekistanlı Barchınoy Abduraimova ise Türkiye'den gelen misafirleri ağırlamaktan çok memnun olduklarını söyledi.

Tarihi bir gün yaşadıklarını anlatan Abduraimova, "Türk kardeşlerimiz, arkadaşlarımız buraya geldi. Birbirimizi çok seviyoruz. Onlar bugün geldi, ulusal yemeklerimizi gösterdik. Ramazan Bayramı'nı ve nevruzu Türk halkıyla birlikte kutlamaktan çok memnunuz. Türkiye'ye çok selam söylüyoruz." dedi.

Azize Şahıbıddınova da "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz teşrif buyurdu, çok mutlu olduk ve sevindik. İlkbahar mevsiminde olan Nevruz Bayramı'mızda görüşmekten çok mutlu olduk. Bizim için çok heyecanlı oldu. Burada ulusal yemeklerimizi, elbiselerimizi onlara anlattık." şeklinde konuştu.