Haberler

Hatay Valisi Masatlı, deprem sonrası kente 254 yeni okul kazandırıldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Valisi Masatlı, deprem sonrası kente 254 yeni okul kazandırıldığını açıkladı
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yeni eğitim yılı dolayısıyla Antakya'daki Gülderen Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve öğrencilerle buluştu. Masatlı, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kente 254 yeni okul kazandırıldığını, 47 okulun inşaatının sürdüğünü söyledi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Gülderen Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Masatlı, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla merkez Antakya ilçesindeki liseyi ziyaret etti.

Sınıfları gezen Masatlı, eğitimcilerle görüştü, sohbet ettiği öğrencilere hediye verdi.

Masatlı, yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kente 254 yeni okul kazandırıldığını, 47 okulun inşaatının devam ettiğini söyledi.

Eğitim kurumlarından 145'inin güçlendirildiğini, 944'ünün de onarımdan geçirildiğini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Biz eğitime yalnızca okul ve derslik sayısı açısından bakmıyoruz. Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında onların güvenli ortamda eğitim alması, bilim, teknoloji, üretim ve yenilikçi düşünceyle buluşmalarını da son derece önemsiyoruz."

Masatlı, öğrencileri daha nitelikli eğitim ortamlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler

İsrail'de Türkiye korkusu! Teyakkuza geçtiler
Milli takım kampında dikkat çeken görüntü! Kombinleri tartışma yarattı

Ne bu hal beyler? Görenler ikiye bölündü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu

Görgü tanıkları saldırganın yaptıklarını anlattı: Küfür edip...
Ve Osimhen bu maçla geri dönüyor

Milyonların merakla beklediği haber geldi

Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Demans teşhisi konulmuştu, kızı onu çini atölyesine götürdü! 86 yaşındaki Tuncel Var 7 ayda 40 eser üretti

Kızı onu çini atölyesine götürdü! 7 ayda 40 esere imza attı
MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
Real Madrid'de Arda Güler alarmı: Kabul edilemez

Real Madrid'de Arda alarmı: Kabul edilemez
Edirne'de firari anne-oğul yakalandı! İkisinin toplam cezası 31 yıldan fazla

Suçlar vahim, cezalar ağır! Kaçacak yerleri kalmadı