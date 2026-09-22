Hatay Valisi Masatlı, deprem sonrası kente 254 yeni okul kazandırıldığını açıkladı

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Gülderen Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Masatlı, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla merkez Antakya ilçesindeki liseyi ziyaret etti.

Sınıfları gezen Masatlı, eğitimcilerle görüştü, sohbet ettiği öğrencilere hediye verdi.

Masatlı, yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kente 254 yeni okul kazandırıldığını, 47 okulun inşaatının devam ettiğini söyledi.

Eğitim kurumlarından 145'inin güçlendirildiğini, 944'ünün de onarımdan geçirildiğini belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Biz eğitime yalnızca okul ve derslik sayısı açısından bakmıyoruz. Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında onların güvenli ortamda eğitim alması, bilim, teknoloji, üretim ve yenilikçi düşünceyle buluşmalarını da son derece önemsiyoruz."

Masatlı, öğrencileri daha nitelikli eğitim ortamlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA