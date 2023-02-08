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Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, bölge dron ile görüntülendi

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- Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, bölge dron ile görüntülendi Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmeye devam etmesi dikkat çekti.

- Hatay İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi, bölge dron ile görüntülendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesinin yükselmeye devam etmesi dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde yıkım oldu, can kayıpları yaşandı. En çok etkilenen yerlerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde ekipler kurtarma çalışmalarına sürerken dünden itibaren denizin seviyesi ise yükselmeye başladı. Sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metreye kadar çıkması tedirgin etti. Bölge dron ile havadan görüntülendi.

Vatandaşlar daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını Türkiye'nin görülmemiş bir afet yaşadığını kaydetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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