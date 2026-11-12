Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı

Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da bir okulun girişinde bıçak çıkararak kadın polis memuruna saldırmaya çalışan kız çocuğu paniğe neden oldu. Polis memurunun müdahale sırasında havaya ateş açtığı olayda, kız çocuğu bir vatandaşın da yardımıyla yakalandı. Olayı öğrenen bazı veliler ise çocuklarını okuldan alarak evlerine götürdü.
Malatya Battalgazi'de okul girişinde kadın polise bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edilen kız çocuğu, polisin havaya ateş açtığı müdahalenin ardından bir vatandaşın yardımıyla yakalandı. Olay sonrası okula polis ekipleri sevk edildi, bazı veliler çocuklarını alıp götürdü.
OKULUN GİRİŞİNDE BIÇAK ÇIKARDI
Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula girmeye çalışan bir kız çocuğu, girişte görevli kadın polis memurunun müdahalesi üzerine bıçak çıkardı.
Kız çocuğunun polis memuruna bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edildi.
KADIN POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI
Bıçaklı saldırı girişimi sırasında kadın polis memuru havaya ateş açtı. Okulda bulunan bir vatandaşın da yardımıyla etkisiz hale getirilen kız çocuğunun elindeki bıçak alındı.
VELİLER ÇOCUKLARINI OKULDAN ALDI
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşananları öğrenen bazı veliler, okula gelerek çocuklarını alıp evlerine götürdü.
Yakalanan kız çocuğu polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.