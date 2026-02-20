Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan illerden biri olan Hatay'da korkutan bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD verilerine göre Kırıkhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 9.2 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.
- AFAD, merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
- Deprem yerin 9.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
- Sarsıntı Hatay genelinde ve çevre illerde hissedildi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan illerden Hatay'da bir deprem daha meydana geldi.
AFAD SON DAKİKA DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI
AFAD verilerine göre deprem yerin 9.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Hatay genelinde ve çevre illerde hissedildi.
SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Deprem kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Yetkililer saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.