Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişiler bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde seyir halindeki iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Hatay'da Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞANLARA BIÇAKLI SALDIRI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Alkan Ergin, Süleyman E., Habip E. ve Ali E., kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı.

Hatay'da Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 40 yaşındaki Alkan Ergin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan üç kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Saldırının ardından kaza yapan ve tartışma çıkaran sürücüler ile bıçaklı saldırının şüphelileri olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Hatay'da Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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