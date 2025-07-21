Kavgayı ayırmaya çalışanlara bıçaklı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde seyir halindeki iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞANLARA BIÇAKLI SALDIRI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Alkan Ergin, Süleyman E., Habip E. ve Ali E., kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 40 yaşındaki Alkan Ergin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan üç kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Saldırının ardından kaza yapan ve tartışma çıkaran sürücüler ile bıçaklı saldırının şüphelileri olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.