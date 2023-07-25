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Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Güncel Haberler

Hatay'ın Antakya ilçesinde evlere yakın bir noktada başlayan orman yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yangın evlere yakın bir noktada olması sebebiyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeeye başlandı. Ekipler, karadan ve havadan müdahaleye başladı.

Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde evlere yakın bir noktada başlayan orman yangına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yangın evlere yakın bir noktada olması sebebiyle vatandaşlar evlerinden tahliye edilmeeye başlandı. Ekipler, karadan ve havadan müdahaleye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kisecik Antakya Hatay Güncel Haberler

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