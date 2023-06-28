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Hatay'daki deprem mezarlığında buruk bayram! Gözyaşlarına boğuldular

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6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, Kurban Bayramı buruk geçiyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren deprem mezarlıklarına akın eden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'da vatandaşlar Kurban Bayramı'nın ilk saatleriyle birlikte deprem mezarlığına akın ettiler. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, gözyaşına boğuldular.

Hatay'da deprem mezarlığına bayram ziyareti

MEZARLIKTA BURUK BAYRAM

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Depremde hayatını kaybedenler, Antakya ilçesi, Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlığa defnedilmişti. Kurban Bayramı'nın ilk gününde namazın ardından Hataylı vatandaşlar, mezarlığa akın ettiler. Mezarlıkta dua ederek yakınlarının mezarına çiçek bırakan vatandaşlar, göz yaşına boğuldular. Vatandaşlar, buruk bir bayram geçirdiklerini dile getirdiler.

Hatay'da deprem mezarlığına bayram ziyareti

"ONLAR OLMADAN GEÇECEK BU BAYRAM"

Oğlunu kaybeden Osman Koşar, "Oğlumun mezarına geldim. Bayram ziyareti için geldim ama hüzünlü bir bayram, bu bayram. Rabbim bir daha bizlere bu günleri yaşatmasın. Zor, gerçekten de çok zor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Kardeşinin mezarını ziyarete geldiğini ifade eden Bünyamin Esatoğlu ise "Kardeşimin mezarını ziyarete geldik, rabbim hepsine rahmet eylesin. Bayram ziyareti için geldik. Hüzünlü bayram. Kendisi olmadan geçecek bayram" diye konuştu.

Hatay'da deprem mezarlığına bayram ziyareti

Hatay'da deprem mezarlığına bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Korkmaz - Güncel

Kurban Bayramı Deprem Hatay Güncel Haberler

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