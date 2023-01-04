Hastanede saldırıya uğrayan kadın doktor Bakan Koca'ya böyle seslendi: Yayınlayacak mısınız sayın bakanım?

Mersin'de çalıştığı hastanede iki kişinin saldırısına uğrayan kadın doktor, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sitem etti. Bakan Koca'nın yeni yıl paylaşımlarına göndermede bulunan şiddet mağduru doktor "Yılın ilk sağlıkta şiddet olayını da yayınlayacak mısınız sayın bakanım?" dedi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Tuğba K. poliklinikte hasta muayene ettiği sırada iki kişinin odaya girmesinin ardından çıkan tartışma sonucu saldırıya uğradı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 zanlı, ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

"BUNU DA YAYINLAYACAK MISINIZ SAYIN BAKANIM?"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan doktor Tuğba K. ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı yeni yıl paylaşımlara atıfta bulunarak isyan etti. Doktor, paylaşımında "Yılın ilk sağlıkta şiddet olayını da yayınlayacak mısınız sayın bakanım? Poliklinikte hastalarıma bakarken darp edildim. Hastalarıma hizmet vermeye çalışırken." ifadelerini kullandı.

İşte kadın doktorun o paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

Poliklinikte hasta muayene edildiği sırada odaya giren Z.T. ve yanındaki kadın S.V. ile sağlık görevlileri arasında tartışma çıkmış, bu sırada doktor T.K'yi darbettikleri öne sürülen şüpheliler "beyaz kod" bildiriminde bulunulmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adliyeye götürülen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle salıverilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etmişti.