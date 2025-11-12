Haberler

Hasan Tolga Pulat'ın Yeni Filmi 'Parçalı Yıllar' Boğaziçi Film Festivalinde Gösterildi

Hasan Tolga Pulat'ın Yeni Filmi 'Parçalı Yıllar' Boğaziçi Film Festivalinde Gösterildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Parçalı Yıllar' filmi, yönetmen ve senarist Hasan Tolga Pulat'ın, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu 13. Boğaziçi Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu. Film, 1975’teki ABD ambargosunun ekonomik etkileriyle Türk sinemasında yaşanan değişim üzerine bir hikaye sunuyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat'ın üstlendiği "Parçalı Yıllar" filmi, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "13. Boğaziçi Film Festivali"nde sinemaseverlerle buluştu.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen gösterim sonrası söyleşi yapan Pulat, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde büyüdüğünü belirterek, çocukken vizyona giren filmleri izlediğinde "Neden bu oyuncular bu filmlere düşmüş?" diye sorgulama yaptığını söyledi.

Pulat, üniversitedeyken de Yeşilçam'da ekonomik sıkıntılarla başlayan 1970'li yılları merak ettiğini dile getirerek, "O dönemin oyuncuları ve yönetmenleriyle yolum bir şekilde kesişti. Onlara sorularım oldu. Bu filmin oluşmasında da onların bana verdiği bazı küçük detaylar vardı. Sonra da bu dönemle ilgili bir şey yapmaya karar verdim. Tabii bu filmi yazmaya başladığımda daha idealist, hayalperesttim, doğrularım vardı." dedi.

Çekimler 10 gün sürdü

İlk Altın Portakal ödülünü kazandığında 28 yaşında olduğunu belirten Pulat, şöyle devam etti:

"Filmde yer alan Mahir karakteri gibi içimdeki Mahir ile Aytekin arasında oluşan kavganın sonucunda bir karakter yolculuğu filmi ortaya çıktı. Ben, aslında bir karakterin hayattaki doğrularıyla hayatın gerçekleri arasında sıkışıp kalmasını anlatmak istiyordum yani filmde de sistem içinde sürüklenen bir karakteri anlatmaya çalıştım."

Hasan Tolga Pulat, iki haftada hazırlandıkları filmi 10 günde çektiklerini, hem bütçe sıkıntısı hem de senaryo gereği filmde dış mekan kullanmadıklarını, yapımcıların da oldukça destek verdiğini anlattı.

Karakterlerin repliklerini de düşük bütçeli sinema filmlerindeki oyuncuların röportajlarından alıntı yaparak kaleme aldığına işaret eden Pulat, "Birçok yapımcı ile film senaryo aşamasındayken görüştüm. Çok da ilgi gördü ama bazı sahneleri çarptırmak, komediyi arttırmak istediler. Oyuncu seçiminden sahneleri sündürmeye kadar ticari bir yere çekmeye çalıştılar. Biz ise bağımsız kalmaya çalıştık. Dürüstçe, ahlaklıca filmde derdimizi anlatmayı istedik." diye konuştu.

Pulat, oyunculuk atölyesindeki öğrencilerinin filmde rol aldığını belirterek, "19'a yakın öğrencim filmde oynadı. Onlarla gurur duyuyorum. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Parçalı Yıllar"

Sanat tutkusu, aile sorumlulukları ve onur arasında sıkışıp kalan adamın trajik hikayesini konu edinen "Parçalı Yıllar" filminde Levent Özdilek, İlkin Tüfekçi, Necmi Yapıcı ve Kaan Kayasan rol alıyor.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu", "Cahide Sonku" ödülü ve "En İyi Müzik" ödülünü alan dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"1975'te ABD ambargosunun yarattığı ekonomik kriz, Türkiye'deki sinema sektörünü de etkiler. Yapımcılar, düşük bütçeli filmlerle yeni bir dönem başlatırken tiyatrocu Aytekin, bu furyadan uzak durmaya çalışır ancak hasta eşi ve siyasi olaylara karışan oğlunun sorumluluğu, onu istemeden bu dünyaya çeker. Sinema kariyeri beklenmedik bir yıldızlığa ulaşır ama ailesini koruma çabası ters sonuçlanır."

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.