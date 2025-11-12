Hasan Tolga Pulat'ın Yeni Filmi 'Parçalı Yıllar' Boğaziçi Film Festivalinde Gösterildi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Tolga Pulat'ın üstlendiği "Parçalı Yıllar" filmi, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "13. Boğaziçi Film Festivali"nde sinemaseverlerle buluştu.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen gösterim sonrası söyleşi yapan Pulat, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde büyüdüğünü belirterek, çocukken vizyona giren filmleri izlediğinde "Neden bu oyuncular bu filmlere düşmüş?" diye sorgulama yaptığını söyledi.

Pulat, üniversitedeyken de Yeşilçam'da ekonomik sıkıntılarla başlayan 1970'li yılları merak ettiğini dile getirerek, "O dönemin oyuncuları ve yönetmenleriyle yolum bir şekilde kesişti. Onlara sorularım oldu. Bu filmin oluşmasında da onların bana verdiği bazı küçük detaylar vardı. Sonra da bu dönemle ilgili bir şey yapmaya karar verdim. Tabii bu filmi yazmaya başladığımda daha idealist, hayalperesttim, doğrularım vardı." dedi.

Çekimler 10 gün sürdü

İlk Altın Portakal ödülünü kazandığında 28 yaşında olduğunu belirten Pulat, şöyle devam etti:

"Filmde yer alan Mahir karakteri gibi içimdeki Mahir ile Aytekin arasında oluşan kavganın sonucunda bir karakter yolculuğu filmi ortaya çıktı. Ben, aslında bir karakterin hayattaki doğrularıyla hayatın gerçekleri arasında sıkışıp kalmasını anlatmak istiyordum yani filmde de sistem içinde sürüklenen bir karakteri anlatmaya çalıştım."

Hasan Tolga Pulat, iki haftada hazırlandıkları filmi 10 günde çektiklerini, hem bütçe sıkıntısı hem de senaryo gereği filmde dış mekan kullanmadıklarını, yapımcıların da oldukça destek verdiğini anlattı.

Karakterlerin repliklerini de düşük bütçeli sinema filmlerindeki oyuncuların röportajlarından alıntı yaparak kaleme aldığına işaret eden Pulat, "Birçok yapımcı ile film senaryo aşamasındayken görüştüm. Çok da ilgi gördü ama bazı sahneleri çarptırmak, komediyi arttırmak istediler. Oyuncu seçiminden sahneleri sündürmeye kadar ticari bir yere çekmeye çalıştılar. Biz ise bağımsız kalmaya çalıştık. Dürüstçe, ahlaklıca filmde derdimizi anlatmayı istedik." diye konuştu.

Pulat, oyunculuk atölyesindeki öğrencilerinin filmde rol aldığını belirterek, "19'a yakın öğrencim filmde oynadı. Onlarla gurur duyuyorum. Herkese destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Parçalı Yıllar"

Sanat tutkusu, aile sorumlulukları ve onur arasında sıkışıp kalan adamın trajik hikayesini konu edinen "Parçalı Yıllar" filminde Levent Özdilek, İlkin Tüfekçi, Necmi Yapıcı ve Kaan Kayasan rol alıyor.

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu", "Cahide Sonku" ödülü ve "En İyi Müzik" ödülünü alan dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"1975'te ABD ambargosunun yarattığı ekonomik kriz, Türkiye'deki sinema sektörünü de etkiler. Yapımcılar, düşük bütçeli filmlerle yeni bir dönem başlatırken tiyatrocu Aytekin, bu furyadan uzak durmaya çalışır ancak hasta eşi ve siyasi olaylara karışan oğlunun sorumluluğu, onu istemeden bu dünyaya çeker. Sinema kariyeri beklenmedik bir yıldızlığa ulaşır ama ailesini koruma çabası ters sonuçlanır."