Hasan Tahsin Unutulmadı - Haberler

İZMİR (ANKA) - İzmir'in işgali sırasında direnişin kıvılcımını ateşleyen şehit Gazeteci Hasan Tahsin, Konak'taki "İlk Kurşun Anıtı" önünde düzenlenen törenle anıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kimsenin kuşkusu olmasın. İzmir, ahde vefanın şehridir. Üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye kararlılıkla ve sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

İşgal güçlerine katılan ilk kurşunu atarak 15 Mayıs 1919 tarihinde şehit edilen gazeteci Hasan Tahsin, İzmir'deki "İlk Kurşun Anıtı" önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, Bedri Serter ve Murat Bakan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"İZMİR AHDE VEFANIN ŞEHRİDİR"

Hasan Tahsin'in emperyalizme karşı dünyanın en önemli direnişine ilham veren milli bir kahraman olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Hasan Tahsin cesurdu. Çünkü bir hayali vardı. O, 14 Mayıs'ta İzmir Körfezi'ni kaplayan İngiliz, Fransız, Amerikalı, İtalyan ve Yunan zırhlılarına rağmen bağımsızlığın mümkün olduğunu biliyordu. Bir toplum neyini kaybederse kaybetsin, hayalleri olduğu sürece her şeyin üstesinden gelebilir. Ne var ki hayallerimiz, umudumuz yoksa bitmişiz demektir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün onca felaketi bir ok gibi delerek yeni bir ülke kurmuş olmasının yegane temeli bu ülke için güçlü hayalleri olmasıydı. Hasan Tahsin de böyleydi. Canını feda etmek pahasına, destansı bir kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımını yaktı. Şu an bulunduğumuz bu meydan, önünde durduğumuz bu anıt, Anadolu'daki milli mücadeleyi başlatan ilk kurşunun ve büyük zaferi müjdeleyen son kurşunun atıldığı yerdir. Bize düşen, bu büyük mirası canla başla korumaktır. Kimsenin kuşkusu olmasın. İzmir, ahde vefanın şehridir. Üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye kararlılıkla ve sonuna kadar devam edeceğiz."

"İZMİRLİLER YURTSEVERDİR"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve İzmir Milletvekili Atila Sertel ise İzmir'in bağımsızlığın kenti olduğunu belirterek, "İzmir, kurtuluş için ilk kurşunun atıldığı kenttir. İzmirliler yurtseverdir. İzmirliler bu ülkenin dürüst, namuslu kişilerce yönetilmesini isteyen, başı daima dik onurlu insanlardır. İzmir Gazeteciler Cemiyeti de Hasan Tahsin'in ve onun anlayışının devamı niteliğinde bir cemiyettir" dedi.

"ÖZGÜRLÜK DİYE HAYKIRABİLEN BİR GAZETECİYDİ"

Şehit gazeteci Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunun Türk ulusunun özgürlük sembolü olduğunu belirten İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise şöyle konuştu:

"Hasan Tahsin, yalnızca fikirleriyle, yazdıklarıyla değil, konuşmalarıyla, imza attığı bildirilerle, katıldığı toplantı ve eylemlerle o kara günlerde gerçek bir aydın olduğunu, halkın yanında yer aldığını gösteren, sonuna kadar özgürlük diye haykırabilen bir gazeteciydi. Çünkü gazeteci gerektiğinde bir toplumu bağımsızlık uğruna harekete geçiren insandır. Bugün görevlerinin gereklerini yerine getirdiği için öldürülen, tehdit edilen, hapse atılan gazeteciler de Hasan Tahsin gibi yıllar sonra da dik duruşlarıyla hatırlanacak. Daima dik duracağız. Hasan Tahsin 'in bağımsızlık mücadelesi göğsümüze taktığımız bir nişandır."

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de "Emperyalizme karşı direnişin, kurtuluşun ve bağımsızlığın simgesi, gazeteci Hasan Tahsin'i İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği etkinlikte minnet ve rahmetle andık" dedi.