Icardi, Galatasaray yönetimini çıldırttı

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızın henüz karar vermemesinden rahatsız olduğu ve sürecin uzamasını istemediği öne sürüldü.

YÖNETİM KARAR BEKLİYOR

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması sürerken gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona eren Arjantinli golcüyle ilgili belirsizliğin devam etmesi, yönetim cephesinde soru işaretlerine neden oldu. Sarı-kırmızılı kurmayların, deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgili kararını bir an önce vermesini istediği öğrenildi.

5 MİLYON EUROLUK TEKLİF MASADA

Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi'ye bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro değerinde 1+1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği belirtildi. Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri Elio Pino ile görüşerek kulübün şartlarını ilettiği ifade edildi. Ancak yapılan görüşmelere rağmen taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamadı.

ICARDI ŞARTLARDAN MEMNUN DEĞİL

Japonya'daki tatilini yarıda keserek İstanbul'a dönen Mauro Icardi'nin, sunulan teklifin bazı detaylarından memnun olmadığı öne sürüldü. Arjantinli yıldızın özellikle maaş, sözleşme süresi ve takım içindeki rolü konusunda ikna olmadığı belirtildi.

İKİNCİ FORVET OLMAK İSTEMİYOR

İddialara göre Icardi'nin en büyük çekincelerinden biri takım içerisindeki konumu. Victor Osimhen'in birinci santrfor olarak görülmesi ve teknik direktör Okan Buruk'un yeni bir forvet transferi istemesi, deneyimli golcünün geleceğe dair soru işaretleri yaşamasına neden oluyor. Icardi'nin düzenli forma garantisi istediği ve ikinci forvet rolüne sıcak bakmadığı öne sürülüyor.

YÖNETİM SÜRECİN UZAMASINDAN ENDİŞELİ

Galatasaray yönetiminin, transfer döneminin ilerlemesiyle birlikte karar sürecinin kulübün planlamasını olumsuz etkilemesinden endişe duyduğu ifade edildi. Icardi'nin ise kendisine daha cazip bir seçenek çıkıp çıkmayacağını görmek için beklemeyi tercih ettiği iddia edildi.