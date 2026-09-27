Han Zheng, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşerek çok taraflılık mesajı verdi

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, modernleşme sürecinde elde edecekleri yeni başarılarla dünya kalkınmasına yönelik yeni fırsatlar sunacaklarını söyledi.

Han cuma günü New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Uluslararası konjonktürün çalkantılı bir dönemden geçtiğini belirten Han, merkezinde BM'nin bulunduğu uluslararası sistemin pek çok zorlukla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM'deki yasal ve meşru koltuğunu geri kazanmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Han, bu süreçte her zaman çok taraflılığa bağlı kaldıklarını ve BM'nin uluslararası meselelerde merkezi rol oynamasına destek verdiklerini söyledi.

Han, Çin'in sorumluluk sahibi büyük bir ülke rolünü gelecekte de sürdüreceğini ve kendi ilkelerinin BM gündemiyle uyumlu hale getirilmesini aktif olarak destekleyeceğini belirtti.

Çok taraflılığı savunmanın ve küresel yönetişim sistemini iyileştirmenin uluslararası toplumun ortak talepleri olduğunu belirten Han, üye ülkelerin büyük çoğunluğunun, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin BM'den her zaman yüksek beklentileri olduğuna dikkat çekti.

Han, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel çabaları bir araya getirmek ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasını ilerletmek üzere BM ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

BM'nin iklim değişikliği gibi büyük zorlukların üstesinden gelmek üzere uluslararası toplumu harekete geçirmeye devam etmesine ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda küresel yönetişimi aktif olarak ilerletmesine de destek vereceklerini kaydeden Han, Güvenlik Konseyi'nin dünya barışı ve güvenliğini korumaya yönelik birincil sorumluluğunu yerine getirmesini destekleyeceklerini ifade etti.

Guterres ise BM davasına uzun süredir gösterdiği kararlı ve güçlü destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını belirterek, iki taraf arasındaki işbirliğinin artık yeni bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Guterres, günümüz dünyasının ciddi zorluklarla, çok taraflılığın da engellerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Çin'in her zaman uluslararası işbirliğini teşvik etme, ortak zorlukların üstesinden gelme ve adalet ve hakkaniyeti aktif olarak savunma konularında kararlı olduğunu kaydeden Guterres, BM'nin önemli gündemlerinin ilerletilmesinde kilit rol oynayan Çin'in küresel kalkınmaya da önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

Guterres, BM'nin Çin ile her alanda işbirliğini daha da derinleştirmeye, küresel yönetişimi reform edip iyileştirmeye, çok kutuplu dünyanın inşasını teşvik etmeye ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarını korumaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua