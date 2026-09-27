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Manisa Salihli'de Alzheimer hastası 84 yaşındaki kadının cansız bedeni kuyuda bulundu

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Manisa Salihli'de Alzheimer hastası 84 yaşındaki kadın, evinin yakınındaki 10 metre derinliğindeki su kuyusunda ölü bulundu. Kadın, ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı; hayatını kaybettiği belirlendi ve Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Alzheimer hastası 84 yaşındaki kadının su kuyusunda cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gökeyüp Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın (62) sabah evden çıkan Alzheimer hastası annesi Hatice Aydın'ın eve dönmemesi üzerine bölgede arama yaptı.

Aydın, annesini evin yakınlarındaki yaklaşık 10 metre derinliğindeki su dolu kuyuda hareketsiz olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Hatice Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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