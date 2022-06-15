Hamile kadının bulunduğu araca saldıran baklavacılara yeniden 24 yıl 6 ay hapis istemi

PENDİK'te 2019 yılında yol verme tartışmasının büyümesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracın aynasını kırdığı ve aracın kaputuna çıktığı gerekçesiyle 2 ayrı suçtan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılan baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlerin cezasını İstinaf bozdu. Yeniden görülen davada mütalaasını açıklayan savcı, iki sanığın "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin Sel ile Hasan Sel katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

24 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ UYGULANMASIN TALEBİ

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sanıkların müştekilerin şahıslarına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarının anlaşıldığı belirtilen kararda, sanıklar hakkında 'Hürriyeti tahdit' suçu yönünden 'Etkin pişmanlık' hükümlerinin uygulanmamasının nedeninin belirsiz bırakıldığı da ifade edilmişti. Daire, yapılan istinaf başvurusunu yerinde görerek yerel mahkemenin verdiği kararı bozmuş dosyayı yeniden yerel mahkemeye göndermişti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel