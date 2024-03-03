Hamas'tan işgal altındaki Gazze için ümitlendiren açıklama

Hamas, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve İsrail'in buradaki askerlerini çekmesi için ciddi bir şekilde çalıştığını belirtti. Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşmelerin sürdüğünü belirten Hamaslı yetkili, ateşkes anlaşmanın yapılacağı tarihin henüz netleşmediğini ifade etti.

Hamas'tan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiğini ve Paris'teki müzakerelerde gündeme gelen öneriyle ilgili Mısırlı ve Katarlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

ANLAŞMANIN TARİHİ HENÜZ NET DEĞİL

Hamas'ın, ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'nin tamamından çekilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılması için ciddi bir şekilde çalıştığını kaydeden yetkili, anlaşmanın yapılacağı tarihin netleşmediğini aktardı.

HAMAS'TAN GAZZE'YE YARDIM VE FİLİSTİNLİLERİN EVLERİNE DÖNEBİLMESİ TALEBİ

Arap basınına konuşan ve ismi açıklanmayan başka bir Hamas yetkilisi ise, yeni bir esir takasına ilişkin taraflar arasında "birkaç güne kadar anlaşma sağlanabileceği" bilgisini paylaştı. Haberde, söz konusu yetkilinin, Hamas'ın İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli siyasi mahkumların sayısı konusunda esneklik göstermeye hazır olduğunu söylediği aktarıldı. Hamas'ın Gazze'ye insani yardımların devam etmesi ve yerinden edilmiş tüm Filistinlilerin evlerine dönebilmesini talep edeceğini kaydeden yetkili, 6 haftalık aşamalı ateşkese ilişkin resmi açıklama yapılabileceğini bildirdi.

İSRAİL, ESİRLERİN İSİM LİSTESİNİ ALMADAN ATEŞKES GÖRÜŞMESİNE GİTMEYECEK

Öte yandan İsrail basınına konuşan üst düzey siyasi bir kaynak ise İsrail heyetinin, Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin isim listesini almadan ateşkesle ilgili görüşmeler için Mısır'a gitmeyeceğini kaydetti.

TARAFLAR KAHİRE'DE

Mısır basını bugün, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak tarafların Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığını duyurmuştu.

Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, dün, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek, Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TARAFLAR ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı. Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.