Haliç Köprüsü'nde trafik kazası: Sürücü kaçtı, kız arkadaşını ağır yaralı bıraktı

Haliç Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle belediyenin yol temizleme aracına çarpan sürücü olay yerinde ağır yaralı kız arkadaşını bırakarak kaçtı.

Kaza sabaha karşı 05.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FPC 576 plakalı otomobil Haliç Köprüsü üzerinde yol temizleme çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı 34 08 3844 plakalı araca arkadan çarptı. Öğrenilen bilgiye göre kazanın ardından otomobil sürücüsü araçta bulunan yabancı uyruklu kız arkadaşını ağır yaralı şekilde bıraktı ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı Edirne istikametini geçici süreliğine trafiğe kapatarak bölgede güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan yabancı uyruklu genç kadını bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı aracın sürücüsünün ise hafif yaralı şekilde tedbir olarak hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsın peşine düşerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL