Halep'te üniversite hastanesine düzenlenen saldırıdan vahim görüntüler

Suriye'de muhaliflerin aldığı Halep kentindeki üniversite hastanesine Rus savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, katliamın ardından çekilen görüntüler kan dondurdu.

12 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRIDA GÖRÜNTÜLER VAHİM

Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlendi. Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye rejimine ait uçakların Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 2'si basın mensubu 12 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Basın mensuplarının kimlikleri, Ahmet Ömer ve Alaa Abraş olarak açıklandı. Yerel kaynaklar, daha önce saldırının SU-24 tipi Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini bildirmişti.

HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak İdlib'in genelinde hakimiyet sağlamıştı.