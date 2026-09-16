Haberler

Hakkari'de 2010'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 9 kişi anıldı

Hakkari'de 2010'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 9 kişi anıldı
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de merkeze bağlı Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 9 kişi mezarları başında anıldı.

Hakkari'de merkeze bağlı Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 9 kişi mezarları başında anıldı.

Köy yolunda 16 yıl önce düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, köy mezarlığına gelerek hayatını kaybedenlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Saldırıda oğlunu, kızını ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol, oğlunun kullandığı minibüsün 16 yıl önce bugün sabah saatlerinde kent merkezine gittiği sırada saldırının meydana geldiğini söyledi.

Geçen zamana rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Erol, "Saldırıyı yapanları Allah'a havale ediyorum. Yıl dönümlerinde mezarlığa geliyorum. Burada Kur'an-ı Kerim okuyorum, dua ediyorum. Bu olayı hiç unutamam. Acımız çok büyük. Bu olaydan sonra çok yıprandık. Ölümlerin kimseye bir faydası yok. Şu anki süreç de çok iyi. Süreci destekliyorum. Ölümler yok. Herhangi bir sorun yok. Çok memnunum." dedi.

Olay

Geçitli köyünün girişine yakın noktada 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Aydın ve Enes Erol, Cane ve Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Zarife Çiftçi, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım

Polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
Milyonlarca kişiyi umutlandıracak 'erken emeklilik' söylentisi! 5 yıl avantaj sağlanacak

Milyonlarca kişiyi umutlandıracak "erken emeklilik" söylentisi
Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak

Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirası var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan Mekke’ye İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı, Husiler iddiayı yalanladı

Mekke'ye İHA saldırısı iddiası! Husiler: Bayat bir yalan
Fabrikada patlayan buhar kazanı 16 yaşındaki işçiyi hayattan kopardı

Fabrikada 'buhar kazanı' faciası! 16 yaşındaki işçiden üzen haber
Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Günlük işleri için yola çıkmışlardı! Rusya'nın İHA'sı 5 canı aldı
Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede
Macklemore'un “Özgür Filistin” mesajı sonrası Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasının ardından açılış sanatçıları da ayrıldı

"Özgür Filistin" çıkışı turneyi karıştırdı! Ed Sheeran yalnız kaldı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı