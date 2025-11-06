Fidan: Yurt Dışında Nefret Suçlarına Karşı Mücadele

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yurt dışında, özellikle Batı'da, camilere, evlere, iş yerlerine inanışımıza, kutsal kitabımıza ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılar neredeyse her gün vuku bulmakta. 2023 yılından itibaren 750'yi aşkın ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı saikli saldırı kayıtlara geçmiş durumda. Nefret suçları ile mücadelemiz yalnızca siyasi ve hukuki değil, aynı zamanda ahlaki vazifemizdir. Yaşadıkları her yerde vatandaşlarımızın saygınlığını ve güvenliğini savunmak asli görevimizdir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Türkiye'nin yurt dışında görev yapan Başkonsoloslarının katılımıyla ilk kez düzenlenen Başkonsoloslar Konferansı'na katıldı.

Fidan, yaptığı konuşmada, Konferans vesilesiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha da ilerletilmesi ve çeşitlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Başkonsolosların görev bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi, yurt dışındaki Türk toplumunun güçlendirilmesi gibi alanlardaki çalışmaları bölgesel ve tematik başlıklar altında değerlendireceklerini belirtti. Fidan, "Konferans kapsamında dış politikamızın farklı alanlarında başkonsolosluklarımızın çalışmalarından daha etkin yararlanma imkanlarını da ele alacağız. İlgili kurum ve kuruluşlarımızla eşgüdüm halinde önümüzdeki döneme ilişkin ortak bir strateji oluşturulmasına ve bir yol haritası belirlenmesine odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Fidan, "Bakanlığımız köklü diplomasi geleneği, yüksek iş disiplini, sorumluluk bilinci ve fedakar çalışma anlayışıyla bürokrasimiz içinde müstesna bir yere sahiptir. Sizler de özverili bir mesai ile dünyanın dört bir yanında devletimizi gururla temsil ediyorsunuz. Bildiğiniz üzere kurumsal işleyişimizin iyileştirilmesi asli gündem maddelerimizin arasında bulunmakta. Teşkilat yapımızda gerçekleştirdiğimiz değişikliklerle, Bakanlığımız dış politika konularına 360 derece bakış açısıyla yaklaşan bir bakış açısına kavuştu" dedi.

"263 temsilciliğimizde dünyada üçüncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz"

Türkiye'nin yurt dışı teşkilatının giderek büyümekte olduğunu kaydeden Fidan, "263 temsilciliğimizde dünyada üçüncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz. 264'üncü temsilciliğimizi de açma aşamasındayız. 99 Başkonsolosluğumuz ile en geniş konsolosluk ağı olan ülkeyiz. İki bine yakın personelimizle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kuvvetli bir kadro ile hizmet vermekteyiz. Hukuk danışmanlarımız ve bağlı ataşeliklerimiz de dahil edildiğinde bu sayı daha da artmakta" diye konuştu.

"2004 yılında yıllık 147 bin olan yurt dışı işlem sayımız bugün 3 milyonun üzerinde"

Yurt dışında Türk toplumuna sunulan hizmetlerin dış politikanın önemli bir boyutunu oluşturduğunu dile getiren Fidan, Başkonsoloslukların günlük bazda en kritik işlerden birini yaptığını söyledi. Fidan, şunları kaydettti:

"Önemli bir işlem hacmini nitelikli şekilde de yerine getirmektesiniz. Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla yurt dışındaki 7,5 milyonu aşkın vatandaşımız arasında sizler bir köprü oluyorsunuz. Hem nicelik hem nitelik bakımından temsilciliklerimizin güçlendirilmesine, hizmet kalitesinin artırılmasına önem vermekteyiz. 2004 yılında yapılan bir ölçümde yıllık sadece 147 bin olan yurt dışı işlem sayımız bugün itibariyle 3 milyonun üzerinde seyretmekte. Vatandaşlarına en fazla sayıda ve çeşitlilikte konsolosluk hizmeti sunan başlıca ülkeler arasındayız. 9 binin üzerinde ve çeşitlilikte 70'in üzerinde de farklı konuda hizmet var. Yurt dışında vatandaşlarımızla doğrudan temasımız konsolosluk hizmetleriyle gerçekleşmekte. Bu bakımdan Başkonsolosluklarda yapılan işleri oldukça kritik görüyoruz." uygulamalarımız bakımından dünyada ilk sıralardayız. Çevrimiçi sunulacak hizmetler konusunda önümüzdeki dönemde de çalışacağız" dedi.

"2023 seçimi ve genel seçimlerde 2 milyona yakın vatandaşımız oy kullandı"

Seçim sandıkları uygulamasına ilişkin Fidan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizle ilişkilerini güçlendirmek için 2014 yılından bu yana uygulamaya koyduğumuz yurt dışında seçim sandıkları açılması da büyük başarıyla gerçekleştirdiğiniz hizmetlerimiz arasında yer almakta. Son olarak 2023 yılında Cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimlerde 73 ülkedeki 151 temsilciliğimizde ve ilave 16 şehirde 2 milyona yakın vatandaşımız oy kullandı. Bu konuda Başkonsoloslarımız önemli bir rol üstlendi" diye konuştu.

Bakan Fidan, yurt dışındaki vatandaşların ve soydaşların Türkiye'ye açılan kapısı olan Başkonsoloslukların desteğe ihtiyaç duyulan her durumda ve her yerde vatandaşlara yardım eli uzattığını kaydetti. Fidan, "Konsolosluk himayesi kavramını en geniş şekliyle yorumlayan ülkelerin başında geldiğimizi gururla ifade etmek isterim" dedi. Konsolosluk çağrı merkezinin bu bağlamda önemli bir işlev gördüğüne değinen Fidan, "Kuruluşundan bu yana geçen 15 yıl içerisinde doğal afetler, savaş ve kriz dönemleri ile tahliyelerde vatandaşlarımızın ana başvuru merkezi haline gelen çağrı merkezi, 7 gün 24 saat esasında dokuz dilde günlük iki binden fazla çağrıya yanıt vermekte" ifadelerini kullandı.

"Görev bölgelerinizdeki Türk toplumunun birlik ve beraberliğini güçlendirmeniz önem taşımakta"

Hakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın yaşadıkları ülkede siyaset, ekonomi, akademi ve eğitim başta olmak üzere her alanda temsil edilmeleri, sosyoekonomik konumlarının güçlenmesinin desteklenmesi ve bu çerçevede Türk sivil toplum kuruluşlarıyla temasların güçlü tutulmasına yönelik çabalar da Başkonsoloslukların başlıca görevleri arasında bulunmakta. Başkonsoloslarımız olarak görev bölgelerinizdeki Türk toplumunun birlik ve beraberliğini güçlendirmeniz, birleştirici bir rol oynamanız önem taşımakta. Bunu yaparken devletimizin desteğini her daim hissettirmelisiniz.

Yurt dışında, özellikle Batı'da, camilere, evlere, iş yerlerine inanışımıza, kutsal kitabımıza ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılar neredeyse her gün vuku bulmakta. 2023 yılından itibaren 750'yi aşkın ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı saikli saldırı kayıtlara geçmiş durumda. Nefret suçları ile mücadelemiz yalnızca siyasi ve hukuki değil, aynı zamanda ahlaki vazifemizdir. Yaşadıkları her yerde vatandaşlarımızın saygınlığını ve güvenliğini savunmak asli görevimizdir.

Başkonsolosluklarımız siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi, kardeş şehir ilişkileri dahil birçok farklı konuda da önemli görevler halihazırda üstlenmekte. Geniş bir coğrafyada mesai mefhumu gözetmeden ailenizden ve özel hayatınızdan fedakarlık ederek devletimizi temsil ediyor ve milletimizin menfaatlerini savunuyorsunuz. Sizlerin ve ekiplerinizin başarılı çalışmalarıyla gerçekten iftihar ediyoruz. Bu vesileyle vatana hizmet uğruna şehit olan diplomatlarımızı ve aile bireylerini rahmetle yad ediyorum. Konferanstan azami fayda sağlayacağımıza canı gönülden inanıyorum. Hepinize görevlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum."