Hakan Fidan ve İbrahim Kalın, Doha'da Hamas Yetkilileriyle Görüşme Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile Doha'da bir araya geldi.
Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel