HAK-İŞ, Gazzeli kadınlara destek için yürüyüş yaptı

HAK-İŞ Kadın Komitesince 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Gazzeli kadınlara destek amacıyla yürüyüş yapıldı.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen üyeler, ATO Congresium önünde toplanarak, kortej halinde ABD Büyükelçilik binasının önüne yürüdü.

Burada açıklama yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 49 gündür İsrail'in bombalarına maruz kalarak hayatını kaybeden anne ve çocuk ve sivillere Allah'tan rahmet diledi.

Yüz yıl önce başlayan ve 75 yıldır planlı bir şekilde devam eden Filistin topraklarının işgal edilmesinin esas aktörünün ABD olduğunu söyleyen Arslan, "Derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı, etnisitesi ne olursa olsun zulme uğramış mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Adalet, hak ve mazlumdan yana taraf olduklarını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde dünyanın her bölgesinde insanlığın hiç yaşamadığı şiddet uygulayan büyük şeytan ABD emperyalizmini protesto ediyoruz. Katil ABD'ye Ortadoğu'dan, Akdeniz'den, Filistin'den defol diyoruz. Terörist devlet Siyonist İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek verdiği, teşvik ettiği için ABD'ye lanetliyoruz."

"Katiller sadece Gazzeli kardeşlerimizi değil insanlık onurunu da katletti"

ABD'nin Gazze'de yaşanan soykırıma, katliamlara, hastanelerin, okulların bombalanmasına destek olduğunu dile getiren Arslan, 7 Ekim'den bu yana 6 binden fazla çocuk, 5 binden fazla kadın, binlerce yaşlı ve engelli sivil hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Arslan, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ateşkes talebini veto ederek katil İsrail'in katliamlarını teşvik etti. Bu katiller sadece Gazzeli kardeşlerimizi değil insanlık onurunu, değerlerini de katlettiler. Gazze'deki geçici ateşkese kimsenin aldanmaması gerek. İlk saldırıdan itibaren amasız, fakatsız Gazzelilerin yanında olduk. Yardım kampanyası başlattık. Dünya sendikal hareketine çağrı yaptık. Cenevre, Kişinev, Bangkok ve Cezayir'de yüksek sesle dünyaya çağrı yaptık. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

"Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz"

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de Filistinli cefakar kadınlara ve masum bebeklere karşı yapılan zulme karşı olduklarını söyledi.

İsrail'in yıllardır Filistin halkına yönelik saldırılarını devam ettirdiğini belirten Zengin, "7 Ekim'den bu yana dünyanın gözleri önünde en zalim şekilde kadın, bebek, çocuk demeden binlerce masum Filistinli sivilleri öldüren, yaralayan terör devleti İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Filistin halkının acılarını paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'de savaş suçu işlendiğini dile getiren Zengin, şöyle devam etti:

"Bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller katledilmektedir. Sivil yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, camiler bombalamaktadır. Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali söz konusudur. Filistin'de son 57 günde 13 binin üzerinde insan öldürüldü. 5 binin üzerinde çocuk ve 3 binin üzerinde kadın şehit edildi. Gazze'de her 4 dakikada bir sivil öldürülüyor. Bölgede kadın ve çocuklar ağır travmalar yaşamakta. İsrail'in Gazze'de son 57 günde öldürdüğü çocuk sayısı 2019'dan bu yana 4 yılda dünyadaki çatışma bölgelerinde öldürülen çocuk sayısına ulaştı."

Filistin'de ana kucağı ve baba ocağının güvenli olmadığının altını çizen Zengin, "Kadınlar olarak Filistin'de, Gazze'de yaşam mücadelesi veren kız kardeşlerimizin yanındayız." dedi.??????

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