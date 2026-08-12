Madenci Eyleminde Polis Ablukası ve 'Holding Korunuyor' Tepkisi

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencilerinin eylemine ilişkin polis ablukasına dikkati çekerek, "Sesimizin duyurulması istenmiyor. Bir holding korunuyor" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin, ücret ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da başlattığı eylem devam ediyor. Ankara Valiliği'nin yasak kararının ardından madenciler polis ablukasına alınırken, basın mensuplarının da işçilerle temas kurmasına izin verilmedi.

YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Valiliğin kararını eleştirerek, işçilerin alacaklarının "iddia" olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi. Tanal, şunları söyledi:

"Ankara Valiliğinin buradaki kararı var. Bu karar çok kötü bir karar. Hukuki bir karar değil, keyfi bir karar. Deniliyor ki, 'Eti Gümüş isimli Elazığ'da bulunan ve aynı zamanda Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te ücretlerini alamadıkları iddiasıyla...' Peki bunu yazan kim? Altında kimin imzası var? Ankara Vali Yardımcısı. Ankara Valiliği kime bağlı? İçişleri Bakanlığına bağlı. 'Ücret alacaklarını alamadıkları iddiasıyla' deniliyor. Peki 28 Nisan 2026 tarihinde İçişleri Bakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı burada bulunan madencilerle görüşüp şirketin borcunu ödeyeceğine garantör olmadı mı? Enerji Bakanlığı bu alacağın varlığına garantör oluyorsa neden 'ücret alacağı iddiası' deniliyor?

"DEMOKRATİK TALEPTE BULUNMAK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU"

Alacaklarını talep etmek, demokratik talepte bulunmak ne zamandan beri suç oldu? Bu barikatlar işçiye kuruluyor, basına kuruluyor. Aslında bu barikat hakka, hukuka, hakikate ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasına karşı kuruluyor. Madenci derdini kime anlatacak? Gazeteciye, halka anlatacak. Gazeteci de bunu haber yapacak. Neden bundan rahatsız olunuyor? Polisin görevi gazeteciyi susturmak, kameraları gerçeklerden uzaklaştırmak değildir. Polisin görevi hakkı ve hukuku savunmaktır. Anayasa'nın 26'ncı maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti açık ve nettir. Oradaki madenciler basın mensuplarına duygu ve düşüncelerini anlatmak istiyor. Neden bunu engelliyorsunuz?"

"BARİKATLARI HALKIN EKMEĞİNİ ÇALANLARA KURUN"

Tanal, basın mensuplarını madencilerin bulunduğu alana götürmek istedi ancak çevik kuvvet ekipleri tarafından engellendi. Tanal, bunun üzerine, "Barikatları halkın emeğini çalanlara kurun. Bu barikatları hırsızlara kurun. Bu barikatları garibanın hakkını, hukukunu yiyenlere kurun. Bu sıcaklıkta siz ne durumdasınız? Şirket yetkilileri belki şu anda deniz kenarında yüzüyor, güneşleniyor. Bu gariban vatandaş burada sıcakta bekliyor. Siz de burada polis memurları olarak bekliyorsunuz" dedi.

"HOLDİNG KORUNUYOR"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da Valiliğin kararının basın ile madencilerin temasını engelleyecek şekilde uygulandığını belirtti.

Aksu, şöyle konuştu:

"Keyfi bir valilik yasaklama kararı var. Bu keyfi yasaklama kararını basının madenciyle temas kurmasının da önüne geçilecek tarzda genişletmiş durumdalar. Halkla kesinlikle temas etmemiz istenmiyor. Madenci hilkat garibesiymiş, cüzzamlıymış, virüsmüş, mikropmuş, halkla temas ederse kötü etkiler yaratabilirmiş gibi bir muameleyle karşı karşıyayız. İnsanlık dışı, etik dışı, ahlak dışı bir muamele bu. Bu muamelelere son verilmesini istiyoruz. Halkın içinde olduğu durumu böyle keyfi yasaklamalarla, faşizan uygulamalarla, işkenceye dönüşen tavırlarla bastıramazsınız, engelleyemezsiniz.

İki gün üst üste gözaltına alındı madenciler. Yatamıyoruz, betondayız. Yemek temin edemiyoruz, halkla temas edemiyoruz. Dolayısıyla sesimizin duyurulması istenmiyor. Bir holding korunuyor, çok açıkça. Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının huzurunda verilmiş sözler var. Bu sözlerin üstünden atlanıyor. Şirkete yeni teşvikler veriliyor. Muhtemelen şirkete yeni krediler açılacak. Bunu kamulaştırmak yerine şirkete yeni krediler açarak geçici, palyatif bir çözüm yolu bulacaklar."

Aksu, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı farklı işletmelerde de ücretlerin ödenmediğini öne sürerek, bazı işçilerin beş-altı aylık maaşlarının, kıdem tazminatlarının ve diğer alacaklarının ödenmediğini savundu. Aksu, bu işletmelerde çalışan işçilerin de gelecek hafta Ankara'ya gelmeyi düşündüğünü söyledi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN MANİPÜLE EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs'taki açıklamasında "madencilerin haklarının ödendiğini söylediğini" belirten Aksu, şöyle devam etti:

"Biz onun da manipüle edildiğini düşünüyoruz, bu çıkar ilişkisi tarafından. Bakanlıklar ve holding arasında kurulmuş çıkar ilişkileri tarafından manipüle edildi. Yoksa bir Cumhurbaşkanı böyle bir açıklamayı niye yapar? Madencilere ödenmiş bir şey yok, madencilerin hakları ortada duruyor ama Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yapıyor. Cuma günü işçiler, madenciler ve aileleriyle beraber Cumhurbaşkanı'nın Başkent Millet Bahçesi'ndeki etkinliğine katılacağız. Cumhurbaşkanına bu durumu anlatacağız."

Aksu, daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemlerinde de benzer koşullarla karşılaştıklarını belirterek, madencilerin geceyi eylem alanında geçirmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA