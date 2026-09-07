'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş, hakkında tahliye kararı verildi. Duruşmada savunma yapan Ateş, "Mehmet Akif Ersoy, savcılığa verdiği ek ifadesinde, 'Uyuşturucu nedir bilmezdim, beni Veyis Ateş başlattı' diyerek beni suçlamıştır. Avukat görüşünde kendisiyle karşılaştığımda, 'Abi çok özür dilerim. Bu şekilde ifade vermek zorundaydım. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk'ün el değiştirme davasına katacaklardı. Orada da başıma neler gelecekti bilmiyorum, özür dilerim' dedi. Aleyhime tanıklık edenlerin hepsi, Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesinden de anlaşılacağı üzere, Ersoy'un ya sevgilisi ya da yakın arkadaşıdır" diye konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş, 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan Ateş, aylık gelirinin 40-50 bin lira arasında olduğunu belirtti.

'BANA AİT OLMAYAN BİR EVDE NASIL YER TEMİN ETMİŞ OLABİLİRİM?'

9 ay sonra savunma yaptığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Ateş, "Savcılık makamı 18 Aralık 2025 tarihinde beni arayıp davet etti. Bana, 'Bilginize başvuracaklar ama siz yine de avukatınızla gelin, fikri değişebilir' denildi. Gittiğimde haber sitelerinde ifadeye çağrıldığıma ilişkin haberler çıkmıştı bile. Bana Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sorular soruldu ve tüm sorulara açık yüreklilikle cevap verdim. İfademin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildim, uyuşturucu kullanmadığım tespit edildi ve serbest bırakıldım. Normal hayatıma devam ederken birçok kişi benzer suçlamalarla ifadeye çağrılarak gözaltına alınıp tutuklandı. Ben hiçbir yere kaçmadım, dosyada tanık sıfatıyla ifade veren hiç kimseyi aramadım ve kimseyi yönlendirmedim. İlk ifademden 11 gün sonra bir pazar sabahı evimden gözaltına alındım. Bir gece gözaltında kaldıktan sonra savcılık makamı bana yine aynı soruları sordu, ben de aynı cevapları verdim. Ardından tutuklamaya sevk edildim ve 9 aydır tutukluyum. Savcılığın tutuklama talebi TCK 190'dı. Bana sorulan, Mehmet Akif'in evine gidip gitmediğimdi. Bahsedilen ev bana ait değildir. Sonrasında bana uyuşturucu kullanımı için yer temin ettiğim iddiası yöneltildi. Bana ait olmayan bir evde nasıl yer temin etmiş olabilirim? Kullanmadığım bir maddeyi nasıl temin edeyim? Hiç tanımadığım ve sadece Mehmet Akif Ersoy'un kız arkadaşı olduğunu bildiğim, öncesinde de görmediğim insanlara bayram şekeri ikram eder gibi uyuşturucu vermem. Uyuşturucu kullandığından intihar eden, saldırganlaşan insanların haberlerini sunmuş, bunun bir suç olduğunu bilen birisi olarak neden böyle bir şey yapayım?" dedi.

'ERSOY BANA "BU ŞEKİLDE İFADE VERMESEYDİM BENİ HABERTÜRK'ÜN EL DEĞİŞTİRME DAVASINA KATACAKLARDI" DEDİ'

Ateş, "Aleyhime tanıklık eden 4 isim var. Tutuklanmamdan 10 gün önce tutuklanan ve ne kolluk ne de savcılık ifadesinde benden bahseden Mehmet Akif Ersoy, tutuklandığım haberini görünce savcılığa verdiği ek ifadesinde, 'Uyuşturucu nedir bilmezdim, beni Veyis Ateş başlattı' diyerek beni suçlamıştır. Silivri Cezaevi'nin avukat görüşünde kendisiyle karşılaştığımda bana, 'Abi çok özür dilerim. Bu şekilde ifade vermek zorundaydım. Hakkını helal et. Bu şekilde ifade vermeseydim beni de Habertürk'ün el değiştirme davasına katacaklardı. Orada da başıma neler gelecekti bilmiyorum, özür dilerim' dedi. O esnada yanımda olan avukat Kerem Akyer de buna tanıktır. Mehmet Akif, aleyhimde verdiği ifadeleri başka bir nedenle söylemek zorunda olduğunu açıkça beyan etmiştir. Mehmet Akif'in aleyhimde tanıklık eden diğer kişileri de etkileyip etkilemediğinin araştırılmasını isterim. Dilara Yıldız, etkin pişmanlık ifadelerini Akif'in avukatının yönlendirmesiyle verdiğini söylemiştir. Bunun da araştırılmasını isterim. Aleyhime tanıklık edenlerin hepsi, Mehmet Akif Ersoy'un iddianamesinden de anlaşılacağı üzere, Ersoy'un ya sevgilisi ya da yakın arkadaşıdır. Pek çoğunun Ersoy'un etkisi altında kaldığını düşünüyorum. Dilara Yıldız, daha sonra verdiği ifadesinde uyuşturucunun ne olduğunu bilmediğini, hiçbir şekilde uyuşturucu kullanmadığını, kimseyi tanımadığını ve uyuşturucuyu Veyis Ateş'in verdiğini söylemiştir. Beyanları çelişkilidir. Dilara Yıldız'ı ilk defa Mehmet Akif'in Piyalepaşa'da ki evine hayırlı olsun ziyaretine gittiğimde tanıdım" dedi.

'UFUK TETİK'İ İLK DEFA CEZAEVİNDE GÖRDÜM'

Ateş, "Serap Şaylan'ın ifadesinde ismi geçen Ufuk Tetik'i ilk defa cezaevinde gördüm. Serap Şaylan beni Şakir Tekin'le birlikte tanıdığını söylemesine rağmen, Şakir Tekin kendisine beni tanıyıp tanımadığı sorulduğunda tanımadığını söylemiştir.

Ebru Gülan ise beraber uyuşturucu kullandıktan sonra kendisine rahatsız edici davranışlarda bulunduğumu söylemiştir. Bu durumda bir daha benimle görüşmemesi gerekir. Oysa Ebru Gülan, Mehmet Akif ile beraberken Mehmet Akif'in telefonundan beni birkaç kez arayarak evine davet etmiştir. Mehmet Akif Ersoy iddianamesinde beyanları geçen 3 kişi, uyuşturucu aldıkları satıcıların isimlerini ve telefon numaralarını vermiştir. Benim teminime ihtiyaçları olmadığı ortadadır. Evimde veya üzerimde uyuşturucu madde bulunmamıştır, ATK raporum negatiftir ve bu kişilerin benimle birlikte uyuşturucu kullandıklarına ilişkin somut delil yoktur. Uyuşturucu ticareti yapma suçuyla suçlandığımı öğrendim. Üstelik soruşturma evresinde bana böyle bir soru sorulmadı. Uyuşturucuyu kimden aldığım, kime sattığım veya kime aldığım konusunda tek bir somut delil yok. Müşteki Osman Tıraş'ın bahsettiği herhangi bir suçun ispat edilmesi halinde her türlü cezaya razıyım. Kütüphane isimli mekanı soruşturma sırasında öğrendim. Umut Evirgen'i tanımıyorum, kendisine sorulduğunda o da bu bilgiyi doğrulayacaktır. Osman Tıraş'ın iftira teşkil eden beyanlarına karşı yasal yollara müracaat edeceğim. 9 aydır sürekli kendime şunu soruyorum: Uyuşturucu satmadığımı, gitmediğim mekanlara gitmediğimi nasıl kanıtlayacağım? Olmayan bir şeyi nasıl kanıtlayacağım? Aleyhimdeki suçları kanıtlayacak hiçbir somut delil yoktur" dedi.

'DÖRDÜMÜZ KOKAİN KULLANDIK'

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan mağdur Dilara Yıldız, "Veyis Ateş'i Mehmet Akif dolayısıyla tanıyorum, birebir tanışıklığım yok. Hatırladığım kadarıyla Veyis Ateş'i ilk defa 2018 yılında Mehmet Akif'in Piyalepaşa'daki evinde gördüm. Ramazan ayı olması lazım. Evde Ebru Gülhan, ben ve Mehmet Akif otururken sanık sonradan geldi. Uyuşturucu madde getirmişti. Veyis Ateş gelmeden önce Mehmet Akif ile mesajlaştığını hatırlıyorum, ne yazdığını bilmiyorum. Ben sadece sanık geldiğinde viski ve kokain olduğunu biliyorum. Geç saatlerde uyuşturucu madde içildi. Hepimiz kullandık. Ben az miktarda kullandım. Diğerleri alkol de kullandı, ben kullanmadım. Uyuşturucu madde getirilmesi için herhangi bir ödeme yapmadım. Kimsenin ödeme yaptığını görmedim. Sabahleyin işe gittim, daha sonra ne olduğunu bilmiyorum. Bu tarihten sonra, hatırlamadığım bir tarihte Mehmet Akif'in Seba'daki evine gitmiştim. Evde yine Mehmet Akif ve Ebru vardı, Veyis Ateş sonradan geldi. Yine kokain getirmişti. Alkol getirip getirmediğini hatırlamıyorum. Yine dördümüz kokain kullandık. Mehmet Akif uyudu, sonra Veyis, Ebru ve beni daha çok uyuşturucu kullanmamız için zorladı. Öncesinde kendim içmiştim. Öncesinde sadece esrar kullanmıştım" dedi.

'MEHMET AKİF ERSOY ALKOL BİLE KULLANMIYORDU'

Tanık olarak dinlenen Mustafa Karataş, "Veyis Ateş'i tanımıyorum. Herhangi bir ortamda uyuşturucu madde kullanmadım. Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Ufuk Tetik, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan'ı tanıyorum. Dilara Yıldız ile aynı ortamda bulunduk. Mehmet Akif Ersoy'un yanında gördüm. Bir tatile gittik. Antalya, Alanya sanırım. Tam hatırlamıyorum. Otelde sanıyorum. Ben, Mehmet Akif Ersoy, Ebru Gülan ve Dilara Yıldız vardı. Orada uyuşturucu kullanmadık. O yıllarda Mehmet Akif Ersoy alkol bile kullanmıyordu. O gün Dilara Yıldız alkol kullandı. Kesinlikle uyuşturucu madde kullanılmadı" dedi.

'DENEMEK AMACIYLA MERAKTAN KULLANDIM'

Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Akif Ersoy da tanık olarak dinlendi. Ersoy, "Veyis Ateş'i tanırım. 2019 yılında, hatırlamadığım bir ayda Piyalepaşa'da bulunan evde Ebru Gülan, tam hatırlamıyorum ama Dilara Yıldız ve ben bulunuyorduk. Veyis Ateş de daha sonra eve geldi. Veyis, yanında getirdiği maddeyi kullandı, biz de merak ettik. Denemek amacıyla kullandım. O tarihe kadar kullanmamıştım, uyuşturucu maddeleri tanımıyordum. Ortamda konuşulanlardan maddenin kokain olduğunu öğrendim. Ebru da ilk defa o gün benimle birlikte uyuşturucu kullanmıştı. Veyis, kendi kullanımı amacıyla uyuşturucuyu getirdi. Bize de kullanmamız yönünde teklif veya ısrarı olmadı, merak ettiğimiz için kullandık. Benzer bir olay Seba Flats'de de yaşandı. Kağıthane'deki evde uyuşturucu kullandığımızı hatırlamıyorum. Biz zaman zaman Veyis, ben, Ebru ve Dilara görüşüyorduk, sohbet ediyorduk. Başka dönemde uyuşturucu getirdiğine şahit olmadım. Piyalepaşa'daki eve getirdiği zaman kendi irademizle kullandık. Başka bir kullanım olmadı. Ben hatırlamıyorum. Bana da soruldu, sonrasında ben Veyis'in getirdiğini hatırlamıyorum. Sonraki süreçte kendi ifademde anlattım. Ben kullandım ama Veyis ile başka ortamda kullandığımı hatırlamıyorum. Başka bir gecemiz yok" dedi.

'ERSOY VE CEBECİ'NİN UYUŞTURUCU KULLANDIKLARINI DUYDUM'

Tanık Osman Tıraş, "Sanığı Habertürk kanalından tanıyorum. 2021-2022 yıllarında Habertürk'te reji ekibindeyken kendisini tanıdım. O sırada sanık genel yayın yönetmeniydi. Ben Habertürk'te 3 ay gibi çok kısa bir dönemde çalıştım, sigortamın yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Ben İstanbul Avrupa Yakası'nda, Bebek ya da Beşiktaş'ta bulunan Kütüphane isimli mekanda bulunuyordum. Mekanın sahibi Umut Evirgen, Mehmet Akif Ersoy, Ela Rümeysa Cebeci vardı, Veysi vardı, diğer var olan kişileri tanımıyorum. Ben oraya Mehmet Akif ve Ela Rümeysa Cebeci ile gittim. Biz gittiğimizde Veysi oradaydı. İsimlerini belirttiğim kişiler ile tanımadığım kişiler farklı bir bölüme geçerek oturdu, ben yanlarında oturmadım. Ben de bir süre kalarak ayrıldım. Orada uyuşturucu kullandıklarını görmedim ama Mehmet Akif ve Ela Rümeysa Cebeci'den orada uyuşturucu kullandıklarını duydum. Mehmet Akif Ersoy ayrıca uyuşturucu getiren kişinin sanık Veysi olduğunu söyledi. O bunu söylerken ortamda ben, Mehmet Akif ve Ela Rümeysa vardı. Diyeceklerim bundan ibarettir" dedi.

VEYİS ATEŞ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Veyis Ateş'in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı